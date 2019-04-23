Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе (4 новости) «На Донбассе с начала вторника по состоянию на 18:00 боевики 7 раз нарушил режим прекращения огня, вследствие обстрелов один украинский…»

Украинские военные семь раз за сутки попали под обстрелы оккупантов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook. По состоянию на 18:00 23 апреля, оккупанты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Кроме того, боевики дважды применили оружие, запрещенное Минскими соглашениями – минометы калибра 120 и 82 мм. В результате этого один украинский солдат погиб и еще один был ранен. В частности, враг атаковал ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" около населенных пунктов Гнутово, Верхнеторецкое, Марьинка, Гранитное и Пески, а в районе ответственности группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил у населенного пункта Южное. "На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – утверждают в пресс-центре ООС.