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Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе (4 новости)

«На Донбассе с начала вторника по состоянию на 18:00 боевики 7 раз нарушил режим прекращения огня, вследствие обстрелов один украинский…»

Украинские военные семь раз за сутки попали под обстрелы оккупантов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook. По состоянию на 18:00 23 апреля, оккупанты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Кроме того, боевики дважды применили оружие, запрещенное Минскими соглашениями – минометы калибра 120 и 82 мм. В результате этого один украинский солдат погиб и еще один был ранен. В частности, враг атаковал ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" около населенных пунктов Гнутово, Верхнеторецкое, Марьинка, Гранитное и Пески, а в районе ответственности группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил у населенного пункта Южное. "На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – утверждают в пресс-центре ООС.

ФОТО К НОВОСТИ: «Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе»
Фото Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе
Фото На Донбассе погиб украинский военный
Фото Сводка ООС: позиции ВСУ за сутки обстреляли 7 раз, один солдат погиб и один ранен
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.04.19, 18:27 На Донбассе с начала вторника по состоянию на 18:00 боевики 7 раз нарушил режим прекращения огня, вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр…
Канал 112 Канал 112  ·  23.04.19, 18:33 В течение дня, 23 апреля, боевики семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один боец Вооруженных сил Украины погиб, еще один - получил ранения. Об этом говорится в сообщении,…
Газета День Газета День  ·  23.04.19, 18:56 Во вторник от вражеских обстрелов на Донбассе погиб участник операции Объединенных сил, еще один украинский военный получил ранения. Об этом пишет в Facebook пресс-центр ООС. "В результате обстрелов один…
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