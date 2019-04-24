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Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 09:25
· Боевики · Убийство · Незаконные вооруженные формирования
Один украинский воин погиб и один ранен во время вражеской атаки на Донбассе. Уничтожены 4 террориста, за сутки - 9 обстрелов, - штаб

Один украинский воин погиб и один ранен во время вражеской атаки на Донбассе. Уничтожены 4 террориста, за сутки - 9 обстрелов, - штаб (6 новостей)

«Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен»

На Донбассе за сутки незаконные вооруженные формирования девять раз открывали огонь, в том числе из применением запрещенных минского соглашениями минометов, при этом один украинский боец был убит. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

"23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм", - говорится в сообщении.

Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции Объединенных сил: в районе Гнутово, Верхнеторецка, Марьинки, Чермалыка, Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции украинских защитников: возле Луганского и Южного.

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Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 23 апреля четверо оккупантов были уничтожены, еще четыре получили ранения.

Ранее, 22 апреля, боевики в зоне проведения Операции объединенных сил провели 14 обстрелов украинских позиций. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, ещё трое были ранены.

Обновлено в 08:48 В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки 23 апреля боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, один ранен. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook. Отмечается, что враг обстреливал…

Обновлено в 09:25 Вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки на Донбассе, - сообщает ООС

ФОТО К НОВОСТИ: «Один украинский воин погиб и один ранен во время вражеской атаки на Донбассе. Уничтожены 4 террориста, за сутки - 9 обстрелов, - штаб»
Фото Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен
Фото Сутки в зоне ООС: один украинский боец погиб, еще один ранен
Фото На Донбассе боевики девять раз открывали огонь, убив одного украинского военного, - штаб ООС
Фото Сутки в ООС: девять обстрелов позиций ВСУ, один погибший, один раненный
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.04.19, 07:15 23 апреля вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.04.19, 07:18 За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров…
Телеграф Телеграф  ·  24.04.19, 07:24 Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен.
Голос.UA Голос.UA  ·  24.04.19, 08:48 В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки 23 апреля боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, один ранен. Об этом…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  24.04.19, 09:25 Вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки на Донбассе, - сообщает ООС
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