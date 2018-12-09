Один украинский воин получил легкое ранение, у наемников РФ - трое уничтожены, еще четверо - считаются "санитарными потерями", террористы совершили 13 обстрелов, - штаб ООС

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-центр ООС. "Оккупанты 13 раз открывали огонь по позициям наших войск. В трех случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, враг из минометов калибра 82 мм дважды открывал огонь неподалеку от Крымского и один раз – вблизи Песок. В общем, для обстрелов, противник использовал 39 мин", - говорится в сообщении. Кроме того, на протяжении минувших суток враг стрелял по нашим позициям на подступах к населенным пунктам Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельское, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не открывался. "В ходе боевых действий легко ранили одного военнослужащего из состава Объединенных сил", - добавили в штабе. Также известно, что с начала этих суток противник провоцировал наших защитников на подступах к Гнутовому. Потерь среди украинских военных нет. По данным разведки, 8 декабря были уничтожены три оккупанта, а еще четыре лица из состава вооруженных формирований Российской Федерации учтены как санитарные потери.