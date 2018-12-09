  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Один украинский воин получил легкое ранение, у наемников РФ - трое уничтожены, еще четверо - считаются "санитарными потерями", террористы совершили 13 обстрелов, - штаб ООС
Украина
Depo.ua Depo.ua ·
· Боевики · Вооружение
Один украинский воин получил легкое ранение, у наемников РФ - трое уничтожены, еще четверо - считаются "санитарными потерями", террористы совершили 13 обстрелов, - штаб ООС

Один украинский воин получил легкое ранение, у наемников РФ - трое уничтожены, еще четверо - считаются "санитарными потерями", террористы совершили 13 обстрелов, - штаб ООС (4 новости)

«За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, один украинский военнослужащий получил легкое…»

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-центр ООС. "Оккупанты 13 раз открывали огонь по позициям наших войск. В трех случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, враг из минометов калибра 82 мм дважды открывал огонь неподалеку от Крымского и один раз – вблизи Песок. В общем, для обстрелов, противник использовал 39 мин", - говорится в сообщении. Кроме того, на протяжении минувших суток враг стрелял по нашим позициям на подступах к населенным пунктам Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельское, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не открывался. "В ходе боевых действий легко ранили одного военнослужащего из состава Объединенных сил", - добавили в штабе. Также известно, что с начала этих суток противник провоцировал наших защитников на подступах к Гнутовому. Потерь среди украинских военных нет. По данным разведки, 8 декабря были уничтожены три оккупанта, а еще четыре лица из состава вооруженных формирований Российской Федерации учтены как санитарные потери.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.12.18, 08:11 За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, один украинский военнослужащий получил легкое ранение.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.12.18, 08:11 За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, один украинский военнослужащий получил легкое ранение.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.12.18, 08:32 За минувшие сутки, 8 декабря, сепаратисты 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил легкое ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
В аэропорту &quot;Борисполь&quot; самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки

В аэропорту "Борисполь" самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки
Один украинский воин получил легкое ранение, у наемников РФ - трое уничтожены, еще четверо - считаются &quot;санитарными потерями&quot;, террористы совершили 13 обстрелов, - штаб ООС

Один украинский воин получил легкое ранение, у наемников РФ -…
В Одессе правоохранители избили ультрас за патриотический баннер – волонтер

В Одессе правоохранители избили ультрас за патриотический баннер – волонтер
Онуфрий отправил письмо Варфоломея обратно в Стамбул

Онуфрий отправил письмо Варфоломея обратно в Стамбул
Киевская электричка меняет график движения: новое расписание

Киевская электричка меняет график движения: новое расписание
Экс-глава КГГА Попов попросил ГПУ снять с него обвинения

Экс-глава КГГА Попов попросил ГПУ снять с него обвинения
Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, один раненый

Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, один раненый
Россия отправила в оккупированный Крым новый ракетный корабль

Россия отправила в оккупированный Крым новый ракетный корабль
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гвоздику вручили именной чемпионский пояс WBC (видео)

Гвоздику вручили именной чемпионский пояс WBC (видео)
«Барселоне» интересен нападающий «Эвертона»

«Барселоне» интересен нападающий «Эвертона»
Роналду: я не скучаю по Месси, но хочу, чтобы он приехал в Италию

Роналду: я не скучаю по Месси, но хочу, чтобы он…
В Одесской области разгорелся секс-скандал: школьники сняли гей-порно и выложили в сеть

В Одесской области разгорелся секс-скандал: школьники сняли гей-порно и выложили…
Французский защитник намерен покинуть ПСЖ

Французский защитник намерен покинуть ПСЖ
В Москве семиклассник получил неуд по литературе и покончил с собой

В Москве семиклассник получил неуд по литературе и покончил с…
В Харьковскую область привезут вакцины против кори, - Минздрав

В Харьковскую область привезут вакцины против кори, - Минздрав
У Павлограді під час пожежі загинув 53-річний чоловік

У Павлограді під час пожежі загинув 53-річний чоловік
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.