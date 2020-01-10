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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 09:11
· Режим прекращения огня · Боевики · Ранение
Один военный погиб и еще один ранен – ООС

Один военный погиб и еще один ранен – ООС (11 новостей)

«В течении суток на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня»

Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обновлено в 09:09 Пять обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

Обновлено в 09:11 Пять обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно: возле Павлополя – из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Водяное – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Невельського – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; возле Песков – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Красногоровки – из стрелкового оружия.

ФОТО К НОВОСТИ: «Один военный погиб и еще один ранен – ООС»
Фото Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения – штаб ООС
Фото На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
Фото На Донбассе погиб один украинский военный, еще один ранен
Фото Сутки в ООС: Оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня, погиб боец ​​ВСУ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  10.01.20, 07:09 9 января боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.
Телеграф Телеграф  ·  10.01.20, 07:31 Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  10.01.20, 08:09 Один военнослужащий операции объединенных сил погиб в результате вражеского обстрела в четверг, 9 января
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  10.01.20, 08:12 В течении суток на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
АТН АТН  ·  10.01.20, 08:28 9 января на Донбассе в зоне ООС вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Капитал Капитал  ·  10.01.20, 08:36 В четверг, 9 января, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба…
Канал 112 Канал 112  ·  10.01.20, 08:40 За минувшие сутки на Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных и не применяли оружие запрещенных калибров. Об этом сообщает штаб ООС. В районе ответственности оперативно-тактического…
ForUm ForUm  ·  10.01.20, 09:09 9 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов…
Газета День Газета День  ·  10.01.20, 09:11 Вооруженные формирования Российской Федерации за прошлые сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. "Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем,…
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