Один военный погиб и еще один ранен – ООС (11 новостей) «В течении суток на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня»

Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обновлено в 09:09 Пять обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

Обновлено в 09:11 Пять обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно: возле Павлополя – из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Водяное – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Невельського – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; возле Песков – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Красногоровки – из стрелкового оружия.