Телеканал 24 · 22.05.19, 10:29

Кинокомпания Sony Pictures подготовила для поклонников сюрприз: в сети опубликовали новый трейлер фильма "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood). Новинка привлекла немалое внимание СМИ…