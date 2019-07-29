"Однажды в Голливуде" стал самым кассовым фильмом Тарантино за первый уикэнд (6 новостей) «Новая кинолента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» побила собственный рекорд режиссера, став самой кассовой в его карьере. Как сообщает ONLINE.UA..»

Новый фильма Квентина Тарантино Однажды в Голливуде за первый прокатный уик-энд собрал 40,4 миллиона долларов, став самым кассовым за всю карьеру кинорежиссера. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Тем не менее, лента не смогла стать лидером проката в Северной Америке. Вторую неделю подряд первое место удерживает ремейк культового мультфильма Король Лев. Однако, для фильма с ограничением R этот показатель является очень высоким.

Такого успеха картина добилась, в том числе, благодаря участию в ней Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо. Также в ролях снялись Марго Робби, Аль Пачино и Курт Рассел.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Disney в июле установила новый мировой рекорд по прокатным сборам.

"Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо:…

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Обновлено в 15:52 В киноленте снялись звезды Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино и Курт Рассел.

Обновлено в 16:02 Что интересно, новый фильм показал лучший результат за последние шесть лет и в карьерах Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Последний раз такой хороший результат актеры застали в фильмах "Великий Гэтсби" (2013) с Ди Каприо и "Война миров Z" (2013) с Питтом. Кинолента вышла в Северной Америке в 3659 кинотеатрах 26 июля. Стоит ожидать, что общие кассовые сборы в мире будут иметь достойные позиции и станут одним из крупнейших за 2019 год.