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Одно заявление вместо кипы бумаг: в Харькове запустили услугу Е-Малятко

Одно заявление вместо кипы бумаг: в Харькове запустили услугу Е-Малятко (5 новостей)

«Для родителей станут доступны 10 услуг»

Начала действовать комплексная услуга "еМалятко". Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Вместо бюрократических схематозов в десятках инстанций и длинных очередей будет работать одно-единственное заявление, по которому родители смогут получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте "Дія", - заявил глава правительства.

Какими услугами можно будет воспользоваться:

1 - Государственная регистрация рождения ребенка;

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2 - Регистрации места проживания родившегося ребенка;

3 - Назначение пособия при рождении ребенка;

4 - Регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

5 - Регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

6 - Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

7 - Определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

8 - Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

9 - Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

10 - Назначение пособия многодетным семьям.

В пятницу в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг всего за 1 заявлением. При таком условии им не пришлось заполнять 37 форм и тратить кучу времени на хождение по кабинетам. Сделали они это за несколько минут в самом центре.

До конца этого месяца это станет возможным еще в 10 украинских городах. В частности, Киеве, Днипре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Также станут бесплатными услуги в родильных домах.

С 1 апреля 2020 года за каждую роженицу Национальная служба здоровья будет выплачивать медицинским учреждениям 8500 грн.

В сумму, которая будет выделяться на одну женщину, будут входить: физиологические роды и кесарево сечение, лекарства, палата, медицинская помощь в критических состояниях. Если в больнице попытаются требовать деньги с роженицы или ее родных стандартных услуги - такой роддом потеряет контракт с НСЗУ, сообщает "ТСН"

Заработает программа медицинских гарантий для населения для всех видов помощи. На это заложили 72 млрд грн.

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Vgorode Харьков Vgorode Харьков  ·  03.01.20, 17:51 Харьков первый в стране запустил услугу "Е-Малятко". Об этом Vgorode узнал из сообщения городского головы Геннадия Кернеса. "Харьковчанин Даня, родившийся за день до нового года, по одному заявлению родителей,…
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Униан Униан  ·  03.01.20, 19:03 Для родителей станут доступны 10 услуг.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.20, 19:13 Министерство цифровой трансформации Украины запустило в Харьковском городском перинатальном центре услугу е-Малятко.
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