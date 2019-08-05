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Одной из жертв стрелка в Огайо стала его младшая сестра

Одной из жертв стрелка в Огайо стала его младшая сестра (3 новости)

«Сестра стрелка в Огайо, 22-летняя Меган Беттс, стала одной из девяти убитых в нападении в городе Дейтон»

Стрелок из Огайо убил младшую сестру с ее бойфрендом.

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Украинская правда Украинская правда  ·  05.08.19, 07:17 Сестра стрелка в Огайо, 22-летняя Меган Беттс, стала одной из девяти убитых в нападении в городе Дейтон.
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