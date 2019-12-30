Официально: Дэвид Мойес - главный тренер Вест Хэма

56-летний шотландский специалист Дэвид Мойес возглавил лондонский "Вест Хэм Юнайтед", сообщает пресс-служба клуба.

Недавно после половины сезона клуб был вынужден отказаться от услуг Мануэля Пеллегрини. При нем лондонская команда занимает 17 место в Премьер-лиге. Сейчас в "Вест Хэм" позвали Мойеса, который уже имеет опыт работы в Лондоне, в сезоне 2017/2018 Дэвид работал в "Вест Хэме".

"Это потрясающе. Очень приятно вернуться домой. Я скучал по этому месту, мне очень нравилось здесь. Не могу дождаться, чтобы приступить к работе. Очень горжусь тем, что вернулся в "Вест Хэм". Но думаю, что более важен поиск того, что я могу сделать и улучшить, а также как мы можем быстро вернуться к победам. Верю, что команда, которую я здесь получил, – лучший состав игроков, чем когда я возглавил клуб в первый раз, поэтому с нетерпением жду совместной работы с ними. Думаю, что сейчас у нас должна быть краткосрочная цель, чтобы добиться побед для выхода из нынешнего положения. Этим мы займемся в течение следующих шести месяцев, как и в дальнейшем. Для начала нужно сосредоточиться на ближайших играх", – сказал Мойес.