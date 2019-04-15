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ОФИЦИАЛЬНО: Полуфинал Кубка Украины Ингулец — Заря состоится в Петрово

ОФИЦИАЛЬНО: Полуфинал Кубка Украины Ингулец — Заря состоится в Петрово (4 новости)

«Команды будут играть в Петровом»

Полуфинал Кубка Украины Ингулец — Заря состоится в Петрово.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  15.04.19, 17:58 ФФУ дала разрешение на проведение поединка на стадионе «Ингулец»
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  15.04.19, 19:08 Матч не будет показан на ТВ.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  15.04.19, 20:52 Команды будут играть в Петровом
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