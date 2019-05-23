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Официально: Потап и Настя Каменских женятся

Официально: Потап и Настя Каменских женятся (4 новости)

«Продюсер представил песню и клип, в котором трогательно признается в любви артистке»

Уже несколько недель все обсуждают возможную тайную свадьбу певицы Насти Каменских и рэпера и продюсера Потапа. Официально артисты свои намерения жениться не подтверждали, но и не опровергали.

Слухи о романтических отношениях артистов ходили почти все 13 лет, с начала совместного сотрудничества артистов, даже когда Потап был официально женат.

Первая правдоподобная информация о звездной свадьбе появилась в начале мая. Когда один из приглашенных на праздник гостей рассекретил журналистам дату мероприятия. По словам собеседника издания, он должен состояться уже сегодня, 23 мая.

Позже в СМИ появились и подробности предстоящей свадьбы. Инсайдеры сообщали, что экс-супруга Потапа Ирина Горовая станет не просто гостьей, а свидетельницей на свадьбе. Затем в сеть "слили" зашифрованные приглашение на торжество. В листовке зашифрованные секретные данные, и с первого взгляда понять, от кого же приглашение, невозможно. Однако, если внимательно рассмотреть приглашение, можно увидеть инициалы артистов - переплетенные П (Потап) и К (Каменских).

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После того, как эту информацию начали тиражировать СМИ, артисты всячески уклонялись от прямого ответа на вопрос, будет ли свадьба. Но в одном из комментариев певица отметила, что на свадьбу приглашать прессу не собирается, потому что это событие очень интимное. И этим фактически подтвердила, что праздник состоится.

Украинская певица Настя Каменских (NK) выходит замуж. Названа также дата свадьбы. Такая информация появилась в СМИ. Как и предполагали поклонники, артистка якобы станет женой известного музыканта Алексея Потапенко (Потап). Организацией свадьбы якобы занимается киевское ивент-агентство "GG PROJECT".

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ТСН ТСН  ·  23.05.19, 09:06 Продюсер представил песню и клип, в котором трогательно признается в любви артистке.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  23.05.19, 09:43 После нескольких лет скрытого романа и слухов об их отношениях звезды открыли свою тайну для поклонников. Украинский продюсер Алексей Потапенко и его бывшая подопечная, с которой они создали успешную…
MIGnews MIGnews  ·  23.05.19, 10:22 В день их свадьбы Потап выпустил клип "Константа", в котором Настя стала главной героиней.
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Официально: Потап и Настя Каменских женятся

Официально: Потап и Настя Каменских женятся
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