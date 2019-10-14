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Официально. Сын Мирона Маркевича возглавил «Черноморец»

Официально. Сын Мирона Маркевича возглавил «Черноморец» (5 новостей)

«Остап Маркевич будет представлен команде 15-го октября»

Одесский "Черноморец" официально объявил о назначении Остапа Маркевича на должность главного тренера команды.

В понедельник, 14 октября, был заключен контракт между "моряками" и Маркевичем, информирует сайт одесситов.

Сейчас детали соглашения стороны не раскрывают. Во вторник утром специалист будет представлен футболистам "Черноморца", у которых сегодня выходной.

Сейчас "Черноморец" выступает в Первой лиге Украины. За 13 матчей "моряки" набрали только 15 очков и находятся на 10 месте в таблице.

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Краткая биография Маркевича

Остап Маркевич – сын известного украинского тренера Мирона Маркевича, родился 4 апреля 1978 года. Выступал за "Карпаты-2" (Львов). Был тренером в футбольной школе Мирона Маркевича в Винниках.

Работал в структуре ФК "Вильярреал" (Испания). В 2016-2019 гг. тренировал "Вильярреал» (U-20), вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании. С июня по октябрь 2019 года – главный тренер "Агробизнеса "(Волочиск).

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Первый городской Первый городской  ·  14.10.19, 16:22 Остап Маркевич стал новым главным тренером команды «Черноморец», сообщает пресс-служба клуба.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  14.10.19, 16:29 Остап Маркевич будет представлен команде 15-го октября
Sport.ua Sport.ua  ·  14.10.19, 18:55 Клуб из Одессы неудачно выступает в текущем сезоне Первой лиги
Главред Главред  ·  14.10.19, 18:58 Главным тренером клуба Черноморец стал Остап Маркевич – один из сыновей Мирона Маркевича. Игрокам одесской команды его представят 15 октября. Другие детали сотрудничества не разглашаются. А...
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