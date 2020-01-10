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Официально: В мае Украина проведет товарищеский матч с Кипром

Официально: В мае Украина проведет товарищеский матч с Кипром (3 новости)

«"Сине-желтые" проведут эту встречу в конце мая»

Национальная сборная Украины проведет товарищеский матч с Кипром 26 мая.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  10.01.20, 12:28 Определился соперник сборной Украины в одном из спаррингов, которые она проведет накануне старта в финальном турнире Евро-2020
ТСН ТСН  ·  10.01.20, 12:58 "Сине-желтые" проведут эту встречу в конце мая.
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