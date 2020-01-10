Национальная сборная Украины проведет товарищеский матч с Кипром 26 мая.
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Официально: В мае Украина проведет товарищеский матч с Кипром
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