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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:20
· Народные депутаты
Официальные издания опубликовали список новоизбранных нардепов

Официальные издания опубликовали список новоизбранных нардепов (6 новостей)

«Сегодня в официальных изданиях Урядовый курьер и Голос Украины, опубликовали списки новоизбранных депутатов парламента»

Газеты Урядовый курьер и Голос Украины в среду, 7 августа, опубликовали в списки новоизбранных народных депутатов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Указывается, что список печатается на основании договора с Центральной избирательной комиссией и в соответствии с предоставленными им оригиналами.

Следует заметить, что в опубликованном списке отсутствует информация о победителе на выборах в 210 мажоритарном округе. ЦИК только вчера приняла протокол об итогах голосования на этом округе с пометкой "Уточненный". Согласно данным на сайте ЦИК, победителем в мажоритарном округе №210 признан самовыдвиженец Сергей Коровченко.

Как сообщалось, по состоянию на 5 августа ЦИК признал избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 – в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 – в одномандатных избирательных округах.

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Обновлено в 13:12 "Список народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, печатается на основании договора с ЦИК и согласно предоставленным ею оригиналам", сказано в сообщении "Голосу України".

Обновлено в 13:20 Интересно, что в списках, которые публикуют парламентское и правительственное издания, есть фамилии 423 депутатов. На 26 округах – в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе – выборы не проводились. Кроме того, ЦИК не успела вовремя установить победителя 210 одномандатного округа.

ФОТО К НОВОСТИ: «Официальные издания опубликовали список новоизбранных нардепов»
Фото Официальные издания опубликовали списки новых депутатов ВР
Фото Официальные издания напечатали списки нардепов
Фото Урядовый курьер и Голос Украины опубликовали список новоизбранных народных депутатов
Фото "Голос України" и "Урядовий курьер" опубликовали списки избранных депутатов Верховной Рады
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  07.08.19, 10:19 Газеты "Урядовый курьер" и "Голос Украины" опубликовали в сегодняшних выпусках списки новоизбранных нардепов, сообщает УНН.Издания опубликовали на своих страницах список народных депутатов Украины, избранных…
Телеграф Телеграф  ·  07.08.19, 10:39 Сегодня в официальных изданиях "Урядовый курьер" и "Голос Украины", опубликовали списки новоизбранных депутатов парламента.
Голос.UA Голос.UA  ·  07.08.19, 11:36 Газеты Урядовый курьер и Голос Украины в среду, 7 августа, опубликовали в списки новоизбранных народных депутатов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Об этом…
Гордон Гордон  ·  07.08.19, 13:12 В опубликованном списке избранных в Верховную Раду народных депутатов указаны имена 225 нардепов, которые прошли в парламент по многомандатному округу и 198 депутатов, баллотировавшихся в одномандатных…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.08.19, 13:20 Официальные газеты Кабинета министров и Верховной Рады Украины – "Урядовый курьер" и "Голос Украины" опубликовали список народных депутатов следующего парламентского созыва. Информация была опубликована…
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