Официальные издания опубликовали список новоизбранных нардепов

Газеты Урядовый курьер и Голос Украины в среду, 7 августа, опубликовали в списки новоизбранных народных депутатов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Указывается, что список печатается на основании договора с Центральной избирательной комиссией и в соответствии с предоставленными им оригиналами.

Следует заметить, что в опубликованном списке отсутствует информация о победителе на выборах в 210 мажоритарном округе. ЦИК только вчера приняла протокол об итогах голосования на этом округе с пометкой "Уточненный". Согласно данным на сайте ЦИК, победителем в мажоритарном округе №210 признан самовыдвиженец Сергей Коровченко.

Как сообщалось, по состоянию на 5 августа ЦИК признал избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 – в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 – в одномандатных избирательных округах.

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Обновлено в 13:12 "Список народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, печатается на основании договора с ЦИК и согласно предоставленным ею оригиналам", сказано в сообщении "Голосу України".

Обновлено в 13:20 Интересно, что в списках, которые публикуют парламентское и правительственное издания, есть фамилии 423 депутатов. На 26 округах – в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе – выборы не проводились. Кроме того, ЦИК не успела вовремя установить победителя 210 одномандатного округа.