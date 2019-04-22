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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 10:59
· Банк · Доллар · Апрель
Официальный курс гривны к доллару за неделю упал

Официальный курс гривны к доллару за неделю упал (7 новостей)

«Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 апреля на уровне 26,85 гривни»

Национальный банк Украины на 22 апреля установил курс доллара на уровне 26,85 грн. Это на 2 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 2 коп. Стоит 30,21 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,11 грн, продают по 27,18 грн.

За евро предлагают 30,43 грн. Продают по 30,52 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

До конца года доллар может подорожать до 28,66 грн, прогнозирует Международный валютный фонд. 2020-го доллар будет стоить 29,92 грн, 2021-го - 30,5 грн. До конца 2022-го доллар может подорожать до 31,01 грн, до конца 2023-го - до 31,47 грн. Гривна рискует ослабеть до 31,94 грн за доллар 2024-го.

Обновлено в 09:44 Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 апреля на уровне 26,85 гривни.

Обновлено в 10:59 Официальный курс валют НБУ на сегодня 22.04.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 22 апреля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

ФОТО К НОВОСТИ: «Официальный курс гривны к доллару за неделю упал»
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  22.04.19, 05:30 Курс гривны в течение пошлой недели 16-19 апреля незначительно колебался. Если в начале официальная гривна стоила 26,7139 за доллар, то 19 апреля курс немного повысился - до 26,8377 зо доллар. Официальный…
УНН УНН  ·  22.04.19, 06:35 Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 апреля установлены на таком уровне: 26.853970 грн за доллар; 30.210716 грн за евро;…
ТСН ТСН  ·  22.04.19, 07:30 Валюта выросла в цене.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.04.19, 08:31 На понедельник, 22 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  22.04.19, 09:44 Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 апреля на уровне 26,85 гривни.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  22.04.19, 10:59 Официальный курс валют НБУ на сегодня 22.04.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 22 апреля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
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Официальный курс гривны к доллару за неделю упал

Официальный курс гривны к доллару за неделю упал
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