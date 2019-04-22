Официальный курс гривны к доллару за неделю упал (7 новостей) «Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 апреля на уровне 26,85 гривни»

Национальный банк Украины на 22 апреля установил курс доллара на уровне 26,85 грн. Это на 2 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 2 коп. Стоит 30,21 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

Решение по "ПриватБанку" затрудняет сотрудничество с МВФ и ЕБРР,…

В обменниках доллар покупают по 27,11 грн, продают по 27,18 грн.

За евро предлагают 30,43 грн. Продают по 30,52 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

До конца года доллар может подорожать до 28,66 грн, прогнозирует Международный валютный фонд. 2020-го доллар будет стоить 29,92 грн, 2021-го - 30,5 грн. До конца 2022-го доллар может подорожать до 31,01 грн, до конца 2023-го - до 31,47 грн. Гривна рискует ослабеть до 31,94 грн за доллар 2024-го.

Обновлено в 09:44 Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 апреля на уровне 26,85 гривни.

Обновлено в 10:59 Официальный курс валют НБУ на сегодня 22.04.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 22 апреля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA