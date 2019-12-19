Официальный курс гривны установлен на уровне 23,41 грн/доллар (9 новостей) «Официальный курс валют НБУ на сегодня 19.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

На четверг, 19 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская и европейская валюты немного упали в цене.

Доллар США подешевел на 5 копеек и стоит 23,41 гривен. Это – самый низкий показатель за 4 последних года. Последний раз на таком низком уровне доллар был 13 января 2016 года, когда "зеленый" стоил 23,26 гривен.

Евро подешевел на 17 копеек и составляет 26,02 гривен.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривен. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

Нацбанк продолжает укреплять курс гривны

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась.

Обновлено в 09:16 На сегодня, 19 декабря 2019 года, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 23,41 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 декабря установлены на таком уровне:…

Обновлено в 10:18 Официальный курс валют НБУ на сегодня 19.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 19 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA