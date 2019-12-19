  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Официальный курс гривны установлен на уровне 23,41 грн/доллар
Экономика и финансы
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 10:18
· Курс гривны · Банк · Доллар · Курс валют · Национальный банк
Официальный курс гривны установлен на уровне 23,41 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 23,41 грн/доллар (9 новостей)

«Официальный курс валют НБУ на сегодня 19.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

На четверг, 19 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская и европейская валюты немного упали в цене.

Доллар США подешевел на 5 копеек и стоит 23,41 гривен. Это – самый низкий показатель за 4 последних года. Последний раз на таком низком уровне доллар был 13 января 2016 года, когда "зеленый" стоил 23,26 гривен.

Евро подешевел на 17 копеек и составляет 26,02 гривен.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривен. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

Нацбанк продолжает укреплять курс гривны
Нацбанк продолжает укреплять курс гривны

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась.

Обновлено в 09:16 На сегодня, 19 декабря 2019 года, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 23,41 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 декабря установлены на таком уровне:…

Обновлено в 10:18 Официальный курс валют НБУ на сегодня 19.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 19 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

ФОТО К НОВОСТИ: «Официальный курс гривны установлен на уровне 23,41 грн/доллар»
Фото Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара
Фото Гривна к доллару подорожала до 23,41 грн/$
Фото НБУ на 19 декабря опустил официальный курс доллара до нового минимума
Фото НБУ установил официальный курс на уровне 23,41 гривны за доллар
Фото Курс валют на сегодня 19 декабря - доллар подешевел, евро дешевеет
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  19.12.19, 06:00 Тем временем как курс гривны на межбанковском валютном рынке вырос, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 декабря, на 5,60 коп. до 23,4131 UAH/USD. Об этом говорится…
Facenews Facenews  ·  19.12.19, 06:00 Гривна укрепилась относительно доллара на пять копеек, а относительно евро - сразу на 17 копеек.Национальный банк Украины на четверг, 19 декабря, укрепил гривну на пять копеек, установив курс на уровне…
УНН УНН  ·  19.12.19, 06:30 На 19 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,41 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком…
Гордон Гордон  ·  19.12.19, 07:01 Официальный курс гривны к доллару 19 декабря повысился на шесть копеек, к евро – на 18 копеек.Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 19 декабря.Курс…
РБК Украина РБК Украина  ·  19.12.19, 07:45 Национальный банк Украины (НБУ) на 19 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,41 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  19.12.19, 09:10 Доллар дешевеет в банках
Голос.UA Голос.UA  ·  19.12.19, 09:16 На сегодня, 19 декабря 2019 года, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 23,41 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Таким образом, согласно информации, предоставленной…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  19.12.19, 10:18 Официальный курс валют НБУ на сегодня 19.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 19 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Киевтеплоэнерго объяснил дополнительные начисления в платежках киевлян

Киевтеплоэнерго объяснил дополнительные начисления в платежках киевлян
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа

Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Курс валют на 18 декабря: доллар дешевеет, евро дорожает

Курс валют на 18 декабря: доллар дешевеет, евро дорожает
Курс НБУ: Гривна продолжает укрепляться

Курс НБУ: Гривна продолжает укрепляться
На таможня запустили первый сканер фур

На таможня запустили первый сканер фур
Сенат США утвердил санкции против &quot;Северного потока - 2&quot;

Сенат США утвердил санкции против "Северного потока - 2"
Премьер рассказал, на сколько должны снизиться цены на бензин

Премьер рассказал, на сколько должны снизиться цены на бензин
В правительстве обещают украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты

В правительстве обещают украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поліція затримала киянина, який кинув гранату в будинок підприємця (фото)

Поліція затримала киянина, який кинув гранату в будинок підприємця (фото)
Mulliner показал особый Bentley Mulsanne только для Китая

Mulliner показал особый Bentley Mulsanne только для Китая
На заметку Шахтеру: Бенфика прошла Брагу на пути в 1/4 финала Кубка Португалии

На заметку Шахтеру: Бенфика прошла Брагу на пути в 1/4…
Украинский защитник &quot;Динамо&quot; откровенно высказался о Донбассе

Украинский защитник "Динамо" откровенно высказался о Донбассе
Полиция ищет свидетелей ДТП на Белгородском Шоссе, в результате которого погиб велосипедист

Полиция ищет свидетелей ДТП на Белгородском Шоссе, в результате которого…
Opel выпустит кросс-версию модели Insignia

Opel выпустит кросс-версию модели Insignia
Гончарук показал, как будут выглядеть электронные права водителя

Гончарук показал, как будут выглядеть электронные права водителя
Жуков «переміг» Григоренка в опитуванні на сайті міськради

Жуков «переміг» Григоренка в опитуванні на сайті міськради
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.