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Экономика и финансы
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Официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/доллар (4 новости)

«Стало известно о ситуации на валютном рынке»

Национальный банк Украины на 10 января установил курс доллара на уровне 24,11 грн. Это на 28 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 30 коп. Стоит 26,79 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

Нацбанк еще немного укрепил курс гривны
Нацбанк еще немного укрепил курс гривны

В обменниках доллар покупают по 24,10 грн. Продают по 24,31 грн.

За евро предлагают 26,60 грн. Продают по 26,88 грн.

Российский рубль скупают по 38 коп. Продают по 39 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Facenews Facenews  ·  10.01.20, 06:05 Национальный банк Украины на пятницу, 10 января, опустил курс гривны более чем на 28 копеек – до 24,11 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 9 января, передает…
УНН УНН  ·  10.01.20, 06:15 На 10 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком…
Обозреватель Обозреватель  ·  10.01.20, 08:51 Стало известно о ситуации на валютном рынке
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