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Официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/доллар (4 новости) «Стало известно о ситуации на валютном рынке»

Национальный банк Украины на 10 января установил курс доллара на уровне 24,11 грн. Это на 28 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 30 коп. Стоит 26,79 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

Нацбанк еще немного укрепил курс гривны

В обменниках доллар покупают по 24,10 грн. Продают по 24,31 грн.

За евро предлагают 26,60 грн. Продают по 26,88 грн.

Российский рубль скупают по 38 коп. Продают по 39 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.