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Официальный курс гривны установлен на уровне 25,42 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 25,42 грн/доллар (6 новостей)

«Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 августа, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH/USD по сравнению с…»

Национальный банк Украины на 8 августа установил курс доллара на уровне 25,42 грн. Это на 17 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 14 коп. Стоит 28,48 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

Курс доллара показал умеренный рост на межбанке
Курс доллара показал умеренный рост на межбанке

В обменниках доллар покупают по 25,31 грн, продают по 25,61 грн.

За евро предлагают 28,26 грн. Продают по 28,73 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  08.08.19, 05:45 Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 августа, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH/USD по сравнению с курсом валют на 7 августа. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают…
Facenews Facenews  ·  08.08.19, 06:00 Национальный банк Украины на 8 августа 2019 года повысил курс гривны на 16 копеек – до 25,42 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 7 августа.НБУ установил официальные…
УНН УНН  ·  08.08.19, 06:00 На 8 августа 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 25,42 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком…
Капитал Капитал  ·  08.08.19, 08:45 Национальный банк Украины на четверг, 8 августа 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 17 копеек – до 25,4243 грн за доллар против 25,5903 грн за доллар в среду. Такие данные приведены…
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