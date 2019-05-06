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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 10:49
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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн/доллар (8 новостей)

«Официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн/доллар»

На понедельник, 6 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И европейская, и американская валюта потеряли в цене, но евро – куда заметнее.

НБУ на своем официальном сайте опубликовал информацию о том, что в понедельник, 6 мая, цена американского доллара составит 26 гривен 48 копеек.

Это лишь на 8 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 3 мая.

Главная валюта Евросоюза потеряла в цене гораздо больше – аж 24 копейки.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,59 грн/доллар
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,59 грн/доллар

Итак, в понедельник один евро будет стоить 29 гривен 54 копейки.

Обновлено в 10:00 В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 03 мая на 4,54 коп. до 26,7397 UAH/USD, курс покупки - на 2,08 коп. до 26,4174 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.…

Обновлено в 10:49 Официальный курс валют НБУ на сегодня 06.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 6 мая. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

ФОТО К НОВОСТИ: «Официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн/доллар»
Фото Гривна к доллару укрепилась до 26,48 грн/$
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  06.05.19, 06:35 Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 мая установлены на таком уровне: 26.480461 грн за доллар; 29.538954 грн за евро;…
Гордон Гордон  ·  06.05.19, 07:00 Курс гривны к доллару поднялся на восемь копеек, к евро – на 24 копейки.Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 6 мая.Курс гривны к доллару укрепился…
Телеграф Телеграф  ·  06.05.19, 08:08 Официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн/доллар.
Украинская правда Украинская правда  ·  06.05.19, 09:09 Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 6 мая на уровне 26,48 гривни.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  06.05.19, 09:57 Средний курс доллара в украинских банках в понедельник, 6 мая, составляет 26,40-26,75 грн. Об этом сообщает финансовый портал "Минфин". Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  06.05.19, 10:00 В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 03 мая на 4,54 коп. до 26,7397 UAH/USD, курс покупки - на 2,08 коп. до 26,4174…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  06.05.19, 10:49 Официальный курс валют НБУ на сегодня 06.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 6 мая. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
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