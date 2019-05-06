«Официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн/доллар»

На понедельник, 6 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И европейская, и американская валюта потеряли в цене, но евро – куда заметнее.

НБУ на своем официальном сайте опубликовал информацию о том, что в понедельник, 6 мая, цена американского доллара составит 26 гривен 48 копеек.

Это лишь на 8 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 3 мая.

Главная валюта Евросоюза потеряла в цене гораздо больше – аж 24 копейки.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,59 грн/доллар

Итак, в понедельник один евро будет стоить 29 гривен 54 копейки.

Обновлено в 10:00 В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 03 мая на 4,54 коп. до 26,7397 UAH/USD, курс покупки - на 2,08 коп. до 26,4174 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.…

Обновлено в 10:49 Официальный курс валют НБУ на сегодня 06.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 6 мая. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA