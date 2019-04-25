Официальный курс гривны установлен на уровне 26,59 грн/доллар (4 новости) «Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 25 апреля на уровне 26,59 гривни»

Национальный банк Украины на 25 апреля установил курс доллара на уровне 26,59 грн. Это на 9 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 21 коп. Стоит 29,80 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,73 грн, продают по 26,75 грн.

За евро предлагают 29,90 грн. Продают по 30,03 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

В Украине подорожают услуги оформления паспортов. Цены вырастут с 1 июля 2019 года. Восстановить потерянный паспорт или оформить ID-карту не позднее, чем через 20 дней будет стоить 126 грн. Сейчас услуга обходится в 87 грн. С 174 до 252 грн подорожает сделать это не позднее, чем через 10 рабочих дней.