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"Офигеть, как оно крутит": на Буковине бушевал смерч, опубликовано видео

"Офигеть, как оно крутит": на Буковине бушевал смерч, опубликовано видео (6 новостей и 1 видео)

«Очевидцы опубликовали видео с моментом урагана»

В Черновицкой области селом пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями. Видео с моментом стихийного бедствия опубликовали очевидцы в местном Instagram-сообществе.

По словам авторов видеозаписи, мощное природное зрелище произошло в понедельник примерно в 20.00 в селе Каменка Глыбоцкого района.

На видео слышны голоса очевидцев, которые утверждают, что в результате урагана были вырваны деревья с корнями.

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Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате смерча и какие последствия стихийного бедствия.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Офигеть, как оно крутит": на Буковине бушевал смерч, опубликовано видео»
Фото В Черновицкой области мощный смерч вырывал из земли деревья
Фото В Черновицкой области пронесся мощный смерч
Фото В Черновицкой области селом пронесся мощный смерч (Видео)
Фото "Офигеть, как оно крутит": на Буковине бушевал смерч, опубликовано видео
Фото "Офигеть, как крутит": на Буковине бушевал мощный смерч, опубликовано видео
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Униан Униан  ·  21.05.19, 06:35 Очевидцы опубликовали видео с моментом урагана.
Телеграф Телеграф  ·  21.05.19, 07:38 В Черновицкой области селом пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями.
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  21.05.19, 08:00 Вчера, 20 мая, около 20:00 на Буковине (Черновицкая область) мощный смерч пронесся в селах Каменка и Сучевены. Об этом сообщает местное издание БукИнфо.Как слышно на видеозаписи, опубликованной очевидцами,…
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