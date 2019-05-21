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"Офигеть, как оно крутит": на Буковине бушевал смерч, опубликовано видео (6 новостей и 1 видео) «Очевидцы опубликовали видео с моментом урагана»

В Черновицкой области селом пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями. Видео с моментом стихийного бедствия опубликовали очевидцы в местном Instagram-сообществе.

По словам авторов видеозаписи, мощное природное зрелище произошло в понедельник примерно в 20.00 в селе Каменка Глыбоцкого района.

На видео слышны голоса очевидцев, которые утверждают, что в результате урагана были вырваны деревья с корнями.

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Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате смерча и какие последствия стихийного бедствия.