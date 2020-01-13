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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 20:07
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Офис генпрокурора начал допрашивать освобожденных из плена

Офис генпрокурора начал допрашивать освобожденных из плена (7 новостей)

«Следственные действия планируется провести с всеми 76 освобожденными из плена лицами»

Офис генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) организовал проведение следственных действий с лицами, освобожденными в результате обмена пленными 29 декабря 2019 года с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как сообщается, сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения.

"Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процесса их физического и эмоционального восстановления", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по результатам допросов уже задокументированы доказательства грубого нарушения представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" норм международного гуманитарного права.

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"В частности, освобожденые из плена свидетельствуют о пытках, применение физического насилия, бесчеловечное обращение с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении

Процессуальные действия с освобожденными лицами проводятся с целью установления всех обстоятельств пребывания в плену, а также установление лиц, совершивших в отношении них преступления, для дальнейшего привлечения виновных к ответственности как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями.

Отметим, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52.

Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила 123 на 76.

Обновлено в 20:07 "Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируются провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процесса их физического и эмоционального восстановления", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Офис генпрокурора начал допрашивать освобожденных из плена»
Фото Офис генпрокурора и СБУ начали допрос освобожденных с плена ОРДЛО
Фото Офис генпрокурора начал допросы освобожденных из плена боевиков украинцев
Фото Офис генпрокурора начал допрашивать освобожденных из плена украинцев
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