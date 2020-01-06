Офис генпрокурора начал расследовать убийство мужчины в Каховке (4 новости) «Генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства в…»

Генпрокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров, которые будут координировать работу следователей в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка Владимира Чебукина.

Спецгруппа прокуроров уже выехала на место происшествия, передает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Задача прокуроров, которые уже выехали на место преступления - тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояния производства, принятие мер для установления всех причастных к убийству лиц", - отмечается в сообщении.

Убийство в Каховке: Рябошапка определил группу прокуроров для расследования

Также накануне стало известно, что ГБР начало расследование в отношении полицейского, который может быть причастен к убийству.

1 января Владимир Чебукин пришел к бывшей жене. Между ним и ее сожителем возник конфликт, в ходе которого Чебукин якобы выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, но не ранил его. Владелец дома сделал в ответ несколько выстрелов из карабина. Чебукина забрали в больницу, но через 2 дня он умер. 29-летнего стрелка 4 января суд арестовал на 60 суток по подозрению в совершении умышленного убийства. В Чебукина стрелял бывший милиционер, оперуполномоченный, который работал в правоохранительных органах до 2012 года. Вместе с ним и бывшей женой убитого в доме отдыхал сотрудник Каховского райотдела полиции.