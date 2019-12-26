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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 14:42
· ГПУ · Прокурор · Генеральный прокурор
Офис генпрокурора заработает с Нового года. Рябошапка ждет "свежей крови"

Офис генпрокурора заработает с Нового года. Рябошапка ждет "свежей крови" (8 новостей)

«После аттестации в прокуратуре остались 610 прокуроров»

В Офисе генерального прокурора Украины будут работать 460 мужчин и 150 женщин, заявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.

В Офисе генерального прокурора Украины будут работать 610 прокуроров, заявил на брифинге 26 декабря в Киеве генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сообщают "Українські новини".

По словам Рябошапки, 610 прокуроров успешно прошли переаттестацию сдали тесты на знание законодательства и общие способности, а также прошли собеседование и проверку на добропорядочность.

В Офисе генпрокурора будут работать 460 мужчин и 150 женщин. В Генпрокуратуре Украины работали 1339 прокуроров, 1083 из них заявили о намерении пройти аттестацию. В Офисе генпрокуратура создадут 12 департаментов, восемь отдельных управлений и две специальные прокуратуры. Всего в составе Офиса предполагается 1,5 тыс. сотрудников.

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Согласно приказу Рябошапки, Офис генерального прокурора Украины начнет свою работу со 2 января 2020 года.

Верховная Рада 19 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Законопроект подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины Владимир Зеленский, в первом чтении его утвердили 10 сентября.

Глава государства предложил создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры; у главы офиса будут первый заместитель и заместители, среди которых руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также Зеленский инициировал ликвидацию военной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения.

Новую систему прокуратуры должны составить Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры (ныне региональные и местные), а также САП. В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры. Предусмотрено, что прокуроры, которые в день вступления в силу закона будут занимать должности в ГПУ, региональных, местных и военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генпрокурора, областных и окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения аттестации.

Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров будет приостановлена до 1 сентября 2021 года. Максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине будет согращено с 15 тыс. до 10 тыс.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме ряда положений, которые начнут действовать после начала работы Офиса генпрокурора.

23 сентября закон о реформе прокуратуры подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. В этот же день документ вернулся в парламент с подписью президента.

Обновлено в 13:58 Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что зарплаты прокуроров обновленного Офиса Генпрокурора вырастут на 50-70%.

Обновлено в 14:42 Замість ГПУ - Офіс прокурора. З 2 січня в Україні запрацює оновлене відомство в межах реформи генпрокуратури. Там вже повністю завершили переатестацію. До вересня 2020 року її проведуть на місцях. Загалом кількість співробітників прокуратури буде скорочена з 15 до 10 тисяч. Про це розповів генеральний прокурор Руслан Рябошапка. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть

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Фото Офис генпрокурора заработает с Нового года. Рябошапка ждет "свежей крови"
Фото Рябошапка рассказал о завершении аттестации прокуроров ГПУ
Фото 610 прокуроров будут работать в Офисе генпрокурора – Рябошапка
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.12.19, 12:24 После аттестации в прокуратуре остались 610 прокуроров
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.12.19, 12:34 Офис генерального прокурора Украины заработает с 2 января. Об этом на брифинге в четверг сказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка. "Начинали аттестацию с 1339 прокуроров. После всех процедур, теста…
РБК Украина РБК Украина  ·  26.12.19, 12:56 Генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал о завершении аттестации прокуроров ГПУ. Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.Рябошапка анонсировал начало работы Офиса прокуратуры со…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.12.19, 12:58 Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив про закінчення трансформації в прокуратурі
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5 канал 5 канал  ·  26.12.19, 13:42 У Генеральній прокуратурі України відбудеться брифінг генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо завершення атестації прокурорів Генеральної прокуратури України та початку роботи Офісу Генерального…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.19, 13:58 Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что зарплаты прокуроров обновленного Офиса Генпрокурора вырастут на 50-70%.
5 канал 5 канал  ·  26.12.19, 14:42 Замість ГПУ - Офіс прокурора. З 2 січня в Україні запрацює оновлене відомство в межах реформи генпрокуратури. Там вже повністю завершили переатестацію. До вересня 2020 року її проведуть на місцях. Загалом…
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