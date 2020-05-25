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Офіс генпрокурора зобов'язали відкрити справу на нардепів ОПЗЖ щодо зустрічі з Путіним в РФ

Офіс генпрокурора зобов'язали відкрити справу на нардепів ОПЗЖ щодо зустрічі з Путіним в РФ (3 новости)

«Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора відкрити справу на нардепів Опозиційної платформи - За життя»

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора открыть дело на нардепов "Оппозиционной платформы - За жизнь". Их должны проверить на возможную госизмену на встречах с российским руководством.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская.

По ее словам, Офис генпрокурора обязан внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ предполагаемой государственной измены

"Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, через 24 часа ожидаем от ОГП номер производства. Ну и конечно, эффективного расследования", - отметила Бобровская.

Она также уточнила, что следственная судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "свидетельствуют о признаках преступления".

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Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 14:56 Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора внести в единый реестр досудебных расследований сведения о государственной измене нардепов "Оппозиционные платформы - За жизнь", которые несколько…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.05.20, 15:39 Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора відкрити справу на нардепів "Опозиційної платформи - За життя"
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