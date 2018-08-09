Огненный торнадо в Англии (видео) (9 новостей и 2 видео) «В Англии во время тушения пожара на фабрике пластиковых изделий произошел огненный торнадо высотой не менее 15 метров»

В британском графстве Дербишир пожарники стали очевидцами огненного торнадо, которое поднялось над горящей постройкой. Об этом сообщает UPI.

Ролик со столбом огня, поднимающемся в небо, снял и опубликовал в Facebook один из работающих на месте. Пожарные приехали тушить фабрику по производству пластмассовых ящиков.

Ролик меньше, чем за два дня посмотрели 361 тысячи раз. Автор видео объяснил причину возникновения огненных торнадо. По его словам, они возникают, когда сверху холодный воздух смешивается с горячим, вызывая завихрение.

Температура такого огненного столба может достигать 1000 градусов.

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Ранее огненный торнадо был снят в США. Накануне в Черном море сняли на видео сразу два смерча

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Обновлено в 13:06 7 августа пожарные английского графства Дербишир сняли на видео огненное торнадо. Ролик опубликовало в YouTube издание Daily Mail. Пожар произошел на заводе по производству пластика в городе Свадлинкот. Чтобы взять огонь под контроль пожарным понадобилось 12 часов. Дым был виден на…

Обновлено в 13:56 В Англии во время тушения пожара на фабрике пластиковых изделий произошел огненный торнадо высотой не менее 15 метров.