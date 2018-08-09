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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:56
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Огненный торнадо в Англии (видео)

Огненный торнадо в Англии (видео) (9 новостей и 2 видео)

«В Англии во время тушения пожара на фабрике пластиковых изделий произошел огненный торнадо высотой не менее 15 метров»

В британском графстве Дербишир пожарники стали очевидцами огненного торнадо, которое поднялось над горящей постройкой. Об этом сообщает UPI.

Ролик со столбом огня, поднимающемся в небо, снял и опубликовал в Facebook один из работающих на месте. Пожарные приехали тушить фабрику по производству пластмассовых ящиков.

Ролик меньше, чем за два дня посмотрели 361 тысячи раз. Автор видео объяснил причину возникновения огненных торнадо. По его словам, они возникают, когда сверху холодный воздух смешивается с горячим, вызывая завихрение.

Температура такого огненного столба может достигать 1000 градусов.

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Ранее огненный торнадо был снят в США. Накануне в Черном море сняли на видео сразу два смерча

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Обновлено в 13:06 7 августа пожарные английского графства Дербишир сняли на видео огненное торнадо. Ролик опубликовало в YouTube издание Daily Mail. Пожар произошел на заводе по производству пластика в городе Свадлинкот. Чтобы взять огонь под контроль пожарным понадобилось 12 часов. Дым был виден на…

Обновлено в 13:56 В Англии во время тушения пожара на фабрике пластиковых изделий произошел огненный торнадо высотой не менее 15 метров.

ФОТО К НОВОСТИ: «Огненный торнадо в Англии (видео)»
Фото Огненный торнадо сняли на видео
Фото Огненный смерч пронесся над Англией
Фото Пламенный столб в небе и черный дым: в Англии на видео сняли редкое огненное торнадо
Фото В Англии пожарные зафиксировали огненное торнадо. Видео
Фото В Англии во время пожара на фабрике поднялся огромный огненный торнадо
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Facenews Facenews  ·  09.08.18, 08:57 Огненный торнадо в АнглииТорнадо возник во время тушения пожара на фабрике пластиковых изделий Ravensbourn Plastics Ltd. Причиной возникновения огненного вихря стало столкновение холодного и горячего…
Багнет Багнет  ·  09.08.18, 10:28 В Англии зафиксировали огненный торнадо. Инцидент произошел во время пожара на фабрике Ravensbourn Plastics Ltd в городке Сводлинкоут в графстве Дербишир, сообщает Independent.Причиной возникновения вихря…
Depo.ua Depo.ua  ·  09.08.18, 10:55 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Politeka . Пожар произошел 7 августа на фабрике Ravensbourn Plastics Ltd, которая производит пластиковую продукцию. Постепенно возгорание переросло в торнадо. Причиной…
ТСН ТСН  ·  09.08.18, 11:51 Вихрь был высотой 15 метров.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  09.08.18, 11:55 В Великобритании в графстве Дербишир пожарники стали очевидцами огненного торнадо, которое поднялось над горящей постройкой.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  09.08.18, 12:50 В ночь на 7 августа при пожаре на фабрике пластиковых изделий Ravensbourn Plastics в промышленном английском городке Альберт-Уиллидж сформировался огненный торнадо. Пожарные сняли стихию на видео, пишет…
Гордон Гордон  ·  09.08.18, 13:06 7 августа пожарные английского графства Дербишир сняли на видео огненное торнадо. Ролик опубликовало в YouTube издание Daily Mail. Пожар произошел на заводе по производству пластика в городе Свадлинкот.…
Телеграф Телеграф  ·  09.08.18, 13:56 В Англии во время тушения пожара на фабрике пластиковых изделий произошел огненный торнадо высотой не менее 15 метров.
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