Охота была законной: Шуфрич прокомментировал скандальные снимки

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич подтвердил, что ездил на сафари в Африку. Об этом сообщает пресс-служба политика в Facebook. На сафари он ездил в июле 2013 года в Намибию. При этом Шуфрич утверждает, что охота велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов на самцов не репродуктивного возраста и агрессивного характера, которые подлежали отстрелу. "Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе", – сообщили в пресс-службе. Также отмечается, что с тех пор Шурфич не ездил в подобные экспедиции в Африку.

Обновлено в 14:28 Народный избранник от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестор Шуфрич отреагировал на скандал, который разгорелся в Сети из-за его охоты в Африке на диких животных. По его словам, отстрел велся "с...