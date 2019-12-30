  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Охота была законной: Шуфрич прокомментировал скандальные снимки
Политика
Фокус Фокус · · Обновлено в 14:28
Охота была законной: Шуфрич прокомментировал скандальные снимки

Охота была законной: Шуфрич прокомментировал скандальные снимки (4 новости)

«Народный избранник от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестор Шуфрич отреагировал на скандал, который разгорелся в Сети из-за его охоты…»

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич подтвердил, что ездил на сафари в Африку. Об этом сообщает пресс-служба политика в Facebook. На сафари он ездил в июле 2013 года в Намибию. При этом Шуфрич утверждает, что охота велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов на самцов не репродуктивного возраста и агрессивного характера, которые подлежали отстрелу. "Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе", – сообщили в пресс-службе. Также отмечается, что с тех пор Шурфич не ездил в подобные экспедиции в Африку.

Обновлено в 14:28 Народный избранник от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестор Шуфрич отреагировал на скандал, который разгорелся в Сети из-за его охоты в Африке на диких животных. По его словам, отстрел велся "с...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  30.12.19, 13:52 Депутат от "Оппозиционный платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич подтвердил, что охотился в Намибии на диких животных. В то же время депутат отмечает, что охота была законной. Об этом сообщает пресс-служба…
Главред Главред  ·  30.12.19, 14:28 Народный избранник от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестор Шуфрич отреагировал на скандал, который разгорелся в Сети из-за его охоты в Африке на диких животных. По его словам, отстрел велся "с...
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
В Кремле заявили, что Путин использует свой авторитет для обмена пленными

В Кремле заявили, что Путин использует свой авторитет для обмена…
Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными

Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными
Охота была законной: Шуфрич прокомментировал скандальные снимки

Охота была законной: Шуфрич прокомментировал скандальные снимки
&quot;Переговорный марафон&quot; с Газпромом в Вене завершен - Макогон

"Переговорный марафон" с Газпромом в Вене завершен - Макогон
Возвращение освобожденных украинцев из ОРДЛО: Фотогалерея

Возвращение освобожденных украинцев из ОРДЛО: Фотогалерея
Министр юстиции рассказал, в каком случае Украина может отозвать иски против РФ

Министр юстиции рассказал, в каком случае Украина может отозвать иски…
От обмена в ОРДЛО отказались почти 50 человек

От обмена в ОРДЛО отказались почти 50 человек
Освобожденные в ОРДЛО украинцы прибыли в &quot;Борисполь&quot;, - онлайн-трансляция

Освобожденные в ОРДЛО украинцы прибыли в "Борисполь", - онлайн-трансляция
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«457,3 млрд грн за рік»: Верланов відзвітував про рекордні надходження до держбюджету від податкової

«457,3 млрд грн за рік»: Верланов відзвітував про рекордні надходження…
Динамо просматривает целый ряд форвардов. Среди них - игрок Осиека

Динамо просматривает целый ряд форвардов. Среди них - игрок Осиека
РФ порушила умови обміну &quot;всіх на всіх&quot; а поплічники Януквича закликають до &quot;полювання&quot; на майданівців – &quot;ЄС&quot;

РФ порушила умови обміну "всіх на всіх" а поплічники Януквича…
Мировая премьера балета: в Киеве показали нового &amp;quot;Щелкунчика&amp;quot;

Мировая премьера балета: в Киеве показали нового "Щелкунчика"
Обман украинцев в магазинах: как выманивают денег у покупателей

Обман украинцев в магазинах: как выманивают денег у покупателей
Освобожденных украинцев доставили в &quot;Феофанию&quot;: врачи рассказали о проблемах

Освобожденных украинцев доставили в "Феофанию": врачи рассказали о проблемах
На Волыни столкнулись Audi  и Mercedes Sprinter: водитель погиб на месте, пассажир госпитализирована

На Волыни столкнулись Audi и Mercedes Sprinter: водитель погиб на…
Врачи рассказали о состоянии освобожденных из плена гражданских украинцев

Врачи рассказали о состоянии освобожденных из плена гражданских украинцев
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.