Оккупанты обстреляли патруль ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной станции

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел в районе Каменки Донецкой области, сообщили в штабе операции Объединенных сил.10 октября боевики обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной станции, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

"В 9.00 в районе населенного пункта Каменка боевиками вооруженных формирований Российской Федерации был открыт огонь из стрелкового оружия в сторону позиций Вооруженных сил Украины. Под огонь попали представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, которые осуществляли мониторинг ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции во время проведения ежедневной смены персонала", сообщили в ведомстве.

В ООС подчеркнули, что боевикам было известно, что патруль СММ ОБСЕ выдвигается ежедневно в районе Каменки.

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. C 14 апреля правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию.

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30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее, в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса, началась операция Объединенных сил.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.

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Обновлено в 12:20 В среду, 10 октября, в районе населенного пункта Каменка боевиками был открыт огонь из стрелкового оружия в сторону позиций Вооруженных сил Украины.