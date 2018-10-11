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Украина
Гордон Гордон · · Обновлено в 12:20
· Боевики · Мониторинговая миссия · Обстрел · Область · Миссия · Миссия ОБСЕ · Донецкая область
Оккупанты обстреляли патруль ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной станции

Оккупанты обстреляли патруль ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной станции (7 новостей)

«НВФ было доподлинно известно о присутствии патруля.  »

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел в районе Каменки Донецкой области, сообщили в штабе операции Объединенных сил.10 октября боевики обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной станции, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

"В 9.00 в районе населенного пункта Каменка боевиками вооруженных формирований Российской Федерации был открыт огонь из стрелкового оружия в сторону позиций Вооруженных сил Украины. Под огонь попали представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, которые осуществляли мониторинг ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции во время проведения ежедневной смены персонала", сообщили в ведомстве.

В ООС подчеркнули, что боевикам было известно, что патруль СММ ОБСЕ выдвигается ежедневно в районе Каменки.

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. C 14 апреля правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию.

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30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее, в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса, началась операция Объединенных сил.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.

Обновлено в 11:04 Боевики открыли огонь в сторону патруля СММ ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции 10 октября. Об этом заявляет украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает штаб Операции объединенных…

Обновлено в 12:20 В среду, 10 октября, в районе населенного пункта Каменка боевиками был открыт огонь из стрелкового оружия в сторону позиций Вооруженных сил Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Оккупанты обстреляли патруль ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной станции»
Фото Боевики обстреляли патруль ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной - штаб операции Объединенных сил
Фото Боевики обстреляли патруль ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной станции - штаб операции Объединенных сил
Фото В Донецкой области патруль ОБСЕ попал под обстрел
Фото Возле Донецкой фильтровальной станции боевики обстреляли патруль ОБСЕ
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.10.18, 09:27 В среду, 10 октября, российские наемники обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время смены персонала на Донецкой фильтровальной станции
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  11.10.18, 10:20 НВФ было доподлинно известно о присутствии патруля.  
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Голос.UA Голос.UA  ·  11.10.18, 11:04 Боевики открыли огонь в сторону патруля СММ ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции 10 октября. Об этом заявляет украинская сторона Совместного центра контроля и координации…
Телеграф Телеграф  ·  11.10.18, 12:20 В среду, 10 октября, в районе населенного пункта Каменка боевиками был открыт огонь из стрелкового оружия в сторону позиций Вооруженных сил Украины.
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