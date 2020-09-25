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Оккупанты в Крыму хотят построить установку по опреснению морской воды

Оккупанты в Крыму хотят построить установку по опреснению морской воды (3 новости)

«В поселке Николаевка Симферопольского района оккупационные власти незаконно аннексированного Крыма намерены построить установку по опреснению морской воды. Об этом сообщил так называемый “глава…»

В поселке Николаевка Симферопольского района оккупационные власти незаконно аннексированного Крыма намерены построить установку по опреснению морской воды. Об этом сообщил так называемый “глава Крыма” Сергей Аксенов, передаёт УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

“Разрабатывается Минпромторгом по поручению президента (России Владимира Путина — ред.) и в течение ближайших двух недель будет предложено федеральным правительством решение, связанное со строительством опреснительной установки в Симферополе. Установка будет строиться в поселке Николаевка, на берегу моря, 30 км прямая линия (до Симферополя — ред.). В стране таких проектов никто никогда не реализовывал. По сути, решение, которое будет принято здесь, будет уникальным”, — сказал Аксенов.

Российский “премьер Крыма” Юрий Гоцанюк заявил при этом, что установк...

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Новый Регион Новый Регион  ·  25.09.20, 16:38 В поселке Николаевка Симферопольского района оккупационные власти незаконно аннексированного Крыма намерены построить установку по опреснению морской воды. Об этом сообщил так называемый “глава Крыма”…
Капитал Капитал  ·  25.09.20, 18:26 Для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района в аннексированном Крыму построят станцию для опреснения морской воды. Об этом сообщил «глава» республики Сергей Аксенов,…
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