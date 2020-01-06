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Около ста политзаключенных украинцев проведут это Рождество за решеткой в тюрьмах РФ – МИД Украины

Около ста политзаключенных украинцев проведут это Рождество за решеткой в тюрьмах РФ – МИД Украины (8 новостей и 2 видео)

«Точный прогноз погоды в Одессе на Рождество»

Похоже, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов встретят Рождество 2020 в Турции. Хотя Новый год семья встретила дома у камина. К слову, тогда впервые за долгое время Осадчая показала сразу двух своих сыновей с разницей в возрасте 14 лет - Илья от предыдущего брака и Ваня от Горбунова… В теплую страну звездная пара телеведущих прилетела буквально на днях. И уже поспешила похвастаться первым “фото- и видео-уловом”.

Как обычно, наиболее активна в сети именно Осадчая. Несменная ведущая программы “Светская жизнь” успела опубликовать серию видео с лазурного берега. Екатерина сняла пляж с чистым желтым песком, голубое море. Вдали видны зеленые холмы. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале “Glam Wish”.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов похвастались началом райского отдыха в Турции

Также телеведущая опубликовала фото, на котором обнимает Горбунова. При этом на Осадчей - вообще ни капли макияжа! В который раз нужно подчеркнуть, что 36-летняя ведущая “Светской жизни” выглядит очень молодо и свежо! И отдых ей пойдет только на пользу.

На Новый год и Рождество вход на 5 центральных станций столичного метро…
На Новый год и Рождество вход на 5 центральных станций столичного метро…

Осадчая и Горбунов в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Кстати, пока что Осадчая и Горбунов не уточняют, в какой же именно город прилетели. Ведущая лишь опубликовала фото, сделанное еще на борту самолета.

“Попереду відпустка, і що ми знову обрали новий для себе напрям, а ще нарешті побуваємо у новому стамбульському аеропорті. Я ніколи в житті не була в аеропорті, де ще пахне фарбою, на стільки він новий (дивіться сторіс :) тож тепер пересадка в Стамбулі, це окрема подорож, тому що двох годин мало, щоб обійти крамниці, побувати в найбільшому в світі лаунжі та заблукати в величезному дьюті фрі. Щоразу дивлюся на табло у Стамбулі і розумію, що світ величезний і стільки цікавого треба встигнути побачити. А поки ми летимо на зустріч пригодам”, - пишет Осадчая.

Интересно, что именно из здания аэропорта также сделал большинство своих первых фото Горбунов.

“Коли завжди хтось на голові”, - пописал он один из забавных снимков, на котором позирует “с крыльями”.

ФОТО К НОВОСТИ: «Около ста политзаключенных украинцев проведут это Рождество за решеткой в тюрьмах РФ – МИД Украины»
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  06.01.20, 12:14 Около ста граждан Украины, которые незаконно содержатся в заключении в Российской Федерации, проведут это Рождество за решеткой
Апостроф Апостроф  ·  06.01.20, 13:31 "Апостроф" подобрал красивые и душевные пожелания в праздник, которые можно вписать в открытки или отправить в виде смс.
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