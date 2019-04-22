  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Общество
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 22:55
· УПЦ · Суд · Пресс-служба · Православная Церковь · Церковь
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП

Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП (5 новостей)

«Окружной административный суд Киева приостановил действие приказа Министерства культуры Украины об обязательном переименовании Украинской Православной Церкви»

Окружной административный суд Киева приостановил приказ Министерства культуры Украины о переименовании православной церкви Московского партриархата. Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет "Левый берег". Решение принято по заявлению Киевской митрополии УПЦ МП об обеспечении иска. В суде заявили, что выполнение приказа Минкульта до решения дела по существу может привести "к неоправданному вмешательству" государства в дела церкви. Приказ Минкультуры обязывал УПЦ МП и ряд других религиозных организаций внести изменения в свое официальное название и подать их в устав на регистрацию до 26 апреля. Суд приостановил процесс переименования. В Окружном админсуде пояснили, что удовлетворили иск УПЦ МП "ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца". В суде также отметили, что к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций.

Обновлено в 22:12 Окружной административный суд Киева приостановил приказ Министерства культуры Украины о переименовании православной церкви Московского партриархата. Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет "Левый берег". Решение принято по заявлению Киевской митрополии УПЦ МП об обеспечении иска. В суде заявили, что выполнение приказа Минкульта…

Обновлено в 22:55 Окружной административный суд Киева приостановил действие приказа Министерства культуры Украины об обязательном переименовании Украинской Православной Церкви.

ФОТО К НОВОСТИ: «Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП»
Фото Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Фото Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Фото Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ForUm ForUm  ·  22.04.19, 21:28 Окружной административный суд Киева приостановил приказ Министерства культуры Украины о переименовании православной церкви Московского партриархата.Об этом сообщает пресс-служба суда, передает…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.04.19, 21:38 Окружной административный суд Киева приостановил приказ Министерства культуры Украины о переименовании православной церкви Московского партриархата. Об этом сообщает пресс-служба суда. Решение принято…
Багнет Багнет  ·  22.04.19, 21:52 Окружной административный суд Киева приостановил приказ Министерства культуры Украины о переименовании православной церкви Московского партриархата.Об этом сообщает пресс-служба суда.Решение принято по…
ForUm ForUm  ·  22.04.19, 22:55 Окружной административный суд Киева приостановил действие приказа Министерства культуры Украины об обязательном переименовании Украинской Православной Церкви.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП

Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
&quot;Игра престолов&quot; 8 сезон 3 серия: опубликован трейлер эпизода

"Игра престолов" 8 сезон 3 серия: опубликован трейлер эпизода
Великий понедельник: что можно и нельзя делать, традиции и правила

Великий понедельник: что можно и нельзя делать, традиции и правила
Львів’янка Оксана Муха стала переможницею 9-го сезону шоу «Голос країни»

Львів’янка Оксана Муха стала переможницею 9-го сезону шоу «Голос країни»
Зеленскому полиция вручила админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня

Зеленскому полиция вручила админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня
Папа Римский в своей речи на Пасху вспомнил Украину

Папа Римский в своей речи на Пасху вспомнил Украину
Украинцы в Польше пришли на избирательные участки

Украинцы в Польше пришли на избирательные участки
Неудачная шутка: В Днепропетровской обл. пьяный мужчина &quot;заминировал&quot; избирательный участок

Неудачная шутка: В Днепропетровской обл. пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хорошо, аж страшно: Дорофеева разоткровенничалась в поле тюльпанов

Хорошо, аж страшно: Дорофеева разоткровенничалась в поле тюльпанов
Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем…
Глава СБУ обсудил с наблюдателями из Канады вопрос вмешательства РФ в дела государства

Глава СБУ обсудил с наблюдателями из Канады вопрос вмешательства РФ…
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Черноморец

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Черноморец
Простить и посадить: Усик прокомментировал выборы Президента

Простить и посадить: Усик прокомментировал выборы Президента
Телеканал &quot;1+1&quot; не будет каналом-монополией, – Савик Шустер

Телеканал "1+1" не будет каналом-монополией, – Савик Шустер
Киевская Украиночка выиграла женский хоккейный чемпионат Украины

Киевская Украиночка выиграла женский хоккейный чемпионат Украины
Рианна показала результат похудения в фотосессии Vogue

Рианна показала результат похудения в фотосессии Vogue
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.