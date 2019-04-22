Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП

Окружной административный суд Киева приостановил приказ Министерства культуры Украины о переименовании православной церкви Московского партриархата. Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет "Левый берег". Решение принято по заявлению Киевской митрополии УПЦ МП об обеспечении иска. В суде заявили, что выполнение приказа Минкульта до решения дела по существу может привести "к неоправданному вмешательству" государства в дела церкви. Приказ Минкультуры обязывал УПЦ МП и ряд других религиозных организаций внести изменения в свое официальное название и подать их в устав на регистрацию до 26 апреля. Суд приостановил процесс переименования. В Окружном админсуде пояснили, что удовлетворили иск УПЦ МП "ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца". В суде также отметили, что к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций.

Обновлено в 22:12 Окружной административный суд Киева приостановил приказ Министерства культуры Украины о переименовании православной церкви Московского партриархата. Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет "Левый берег". Решение принято по заявлению Киевской митрополии УПЦ МП об обеспечении иска. В суде заявили, что выполнение приказа Минкульта…

Обновлено в 22:55 Окружной административный суд Киева приостановил действие приказа Министерства культуры Украины об обязательном переименовании Украинской Православной Церкви.