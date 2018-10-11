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Оксана Марченко покинула «Танцы со звездами»: стала известна причина

Оксана Марченко покинула «Танцы со звездами»: стала известна причина (7 новостей)

«Телеведущая Оксана Марченко сообщила, что покидает проект Танцы со звездами»

Украинская телеведущая Оксана Марченко покидает танцевальный проект "Танцы со звездами" на канале "1+1". Жена Виктора Медведчука заявила, что во время подготовки к прямым эфирам на репетиции она сломала 2 ребра.

Скандальная теведущая Оксана Марченко в своем Instagram призналась, что получила травмы еще раньше, но перед каждым прямым эфиром и репетициями она принимала сильные болеутоляющие. Участница проекта не хотела подвести своего партнера Дмитрия Чаплина и поклонников, из-за чего терпела боль и не шла к врачу.

Это была очень острая боль, но я подумала, что сильно потянула связки или мышцы, пила обезболивающее и, стиснув зубы, продолжала репетировать. Порой боль была невыносимой, я шла в раздевалку, плакала, чтобы никто не видел, принимала еще более сильные обезболивающие инъекции и снова репетировала. Доктор, извините, что я не говорила вам об этом. Извините, что я не сделала снимок раньше, а только недавно. В противном случае Вы запретили бы мне танцевать еще тогда, а именно в тот момент мне было это необходимо, потому что это была мечта моей дочери, – ошеломила заявлением Оксана Марченко.

Марченко добавила, что сегодня ей не больно, но из-за усложненной программы врачи "боятся появления рецедивов, поскольку ткани в местах переломов достаточно слабые". К тому же, участница шоу не хочет работать в полсилы. Ведущая Оксана Марченко поблагодарила свою семью, поклонников и партнера на паркете Дмитрия за поддержку, любовь и веру на шоу.

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Дорогие друзья, я покидаю шоу "Танцы со звездами" - это был новый интересный опыт. Я благодарна Богу за каждый прожитый день. Есть лишь одно обстоятельство, которое заставляет меня сделать этот шаг. Во время подготовки к прямым эфирам, на репетиции, я сломала 2 ребра. Это была очень острая боль, но я подумала, что сильно потянула связки или мышцы, принимала обезболивающее и, сцепив зубы, продолжала репетировать. Временами боль была нестерпимой, я шла в раздевалку, плакала, чтобы никто не видел, ставила себе еще более сильные обезболивающие инъекции и снова репетировала. Доктор, простите, что я не говорила Вам об этоми простите, что я не сделала снимок раньше, а только недавно. Иначе Вы запретили бы мне танцевать еще тогда, а именно в тот момент мне было это необходимо, потому что это была мечта моей дочери. Перед эфирами все повторялось: болеутоляющие - и я снова могла танцевать и работать. Сегодня мне не больно, но из-за усложняющейся программы врачи опасаются рецедивов, ведь ткани в местах переломов еще достаточно слабые. А я не могу и не хочу работать вполсилы. До последнего времени об этой истории никто не знал, но сегодня я хочу быть искренней. Я победила свою боль, свои страхи и неуверенность. Мною гордится моя семья, мои родители, друзья, и я от всего сердца хочу их поблагодарить за поддержку и любовь. Я также благодарна всем тем, кто болел за меня всей душой и поддерживал - поверьте, это и ваша победа. Я благодарна своей семье - за их безграничное терпение и любовь. Я еще раз убедилась, что, если хочешь научится или познать что-либо новое, ты можешь это сделать! Теперь у меня новая мечта и я иду к н

ФОТО К НОВОСТИ: «Оксана Марченко покинула «Танцы со звездами»: стала известна причина»
Фото Оксана Марченко покинула «Танцы со звездами»: стала известна причина
Фото Оксана Марченко покидает проект Танцы со звездами
Фото Оксана Марченко решила покинуть "Танцы со звездами"
Фото Оксана Марченко покинула проект "Танцы со звездами": известна причина ухода
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Канал 112 Канал 112  ·  11.10.18, 12:14 Телеведущая Оксана Марченко заявила о том, что покидает проект "Танцы со звездами". Как написала Марченко в Facebook, на репетиции во время подготовки к прямым эфирам она сломала два ребра. "Это была…
Новое Время Новое Время  ·  11.10.18, 12:41 Телеведущая Оксана Марченко сообщила, что покидает проект Танцы со звездами.
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Телеграф Телеграф  ·  11.10.18, 13:02 Причиной ухода из шоу Оксаны Марченко стала серьезная травма, которую получила телеведущая во время репетиций.
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