Олег Блохин назвал лучший матч в тренерской карьере

Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин считает, что матч против Турции в отборе к Кубку мира-2006, стал лучшим в его тренерской карьере.

Подопечные Блохина разгромили турок в гостях со счетом - 3:0.

"Для нашей команды было очень важно не споткнуться в Стамбуле, продемонстрировав уверенную игру. До встречи с Турцией ребята подошли очень ответственно, ведь результат матча был для нас важное значение - мы боролись не только за первое место в группе, но и за престиж.

В том поединке наша команда продемонстрировала одну из лучших своих игр в отборочном цикле. В тот вечер при сумасшедшей поддержке зрителей в психологическом плане играть было тяжело. Однако нам удавалось много, и два гола в ворота соперника в середине первого тайма - лишнее тому подтверждение. Контроль игры в дальнейшем был за нами, и это вместе с голом Андрея Шевченко в конце позволил довести матч до победы", - цитирует Блохина UA-Футбол.