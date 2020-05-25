  1. Главная
  2. Новости
  3. Олег Блохин назвал лучший матч в тренерской карьере
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Сборная Украины · Матч
Олег Блохин назвал лучший матч в тренерской карьере

Олег Блохин назвал лучший матч в тренерской карьере (3 новости)

«Выбор специалиста пал на легендарную встречу с турками»

Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин считает, что матч против Турции в отборе к Кубку мира-2006, стал лучшим в его тренерской карьере.

Подопечные Блохина разгромили турок в гостях со счетом - 3:0.

"Для нашей команды было очень важно не споткнуться в Стамбуле, продемонстрировав уверенную игру. До встречи с Турцией ребята подошли очень ответственно, ведь результат матча был для нас важное значение - мы боролись не только за первое место в группе, но и за престиж.

В том поединке наша команда продемонстрировала одну из лучших своих игр в отборочном цикле. В тот вечер при сумасшедшей поддержке зрителей в психологическом плане играть было тяжело. Однако нам удавалось много, и два гола в ворота соперника в середине первого тайма - лишнее тому подтверждение. Контроль игры в дальнейшем был за нами, и это вместе с голом Андрея Шевченко в конце позволил довести матч до победы", - цитирует Блохина UA-Футбол.

ФОТО К НОВОСТИ: «Олег Блохин назвал лучший матч в тренерской карьере»
Фото Олег Блохин назвал лучший матч в тренерской карьере
Фото Блохин вспомнил лучший матч в тренерской карьере
Фото Блохин назвал лучший матч в своей тренерской карьере
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  25.05.20, 10:07 Выбор специалиста пал на легендарную встречу с турками
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 10:15 Выбор специалиста пал на легендарную встречу с турками.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Италии назвали две даты возможного возвращения Серии A

В Италии назвали две даты возможного возвращения Серии A
Минэкономики прогнозирует низкую инфляцию из-за кризиса и падения спроса

Минэкономики прогнозирует низкую инфляцию из-за кризиса и падения спроса
Автомобили JLR получат «заряд» SVO

Автомобили JLR получат «заряд» SVO
Коноплянка мог оказаться в Барселоне

Коноплянка мог оказаться в Барселоне
Зеленский попросил Израиль о гумпомощи для борьбы с коронавирусом

Зеленский попросил Израиль о гумпомощи для борьбы с коронавирусом
Льюис ХЭМИЛТОН: «На карантине задумался, стоит ли продолжать карьеру Ф-1»

Льюис ХЭМИЛТОН: «На карантине задумался, стоит ли продолжать карьеру Ф-1»
Сервісні центри МВС відновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами

Сервісні центри МВС відновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування…
Угрожал взорвать гранату: семейная ссора в Павлограде могла закончиться трагически

Угрожал взорвать гранату: семейная ссора в Павлограде могла закончиться трагически
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.