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Олег Смалийчук официально покинул "Карпаты"

Олег Смалийчук официально покинул "Карпаты" (4 новости)

«В клубе ожидают другие кадровые перестройки»

Во львовских "Карпатах" произошли кадровые пертурбации. Об этом сообщили в эфире телеканала "Футбол 1".

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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  01.05.19, 13:40 В клубе ожидают другие кадровые перестройки
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.05.19, 13:45 Олег Смалийчук покинул пост вице-президента "Карпат" и больше не работает в клубе. В клубе в ближайшее время будут и другие кадровые перестановки, сообщает Tribuna.com.Смалийчук пришел в "Карпаты" в ноябре…
Телеграф Телеграф  ·  01.05.19, 14:14 Один из руководителей Карпат вновь покидает клуб.
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