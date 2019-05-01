Олег Смалийчук официально покинул "Карпаты"

Телеканал 24 · 01.05.19, 13:45

Олег Смалийчук покинул пост вице-президента "Карпат" и больше не работает в клубе. В клубе в ближайшее время будут и другие кадровые перестановки, сообщает Tribuna.com.Смалийчук пришел в "Карпаты" в ноябре…