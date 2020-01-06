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Гордон Гордон · · Обновлено в 16:31
Олег Винник и Александр Пономарев записали колядку к Рождеству

Олег Винник и Александр Пономарев записали колядку к Рождеству (4 новости и 1 видео)

«Украинские исполнители Александр Пономарев, Олег Винник и его бэк-вокалистка Таисия Таюне, к Рождеству погдготовили известную рождественскую колядку»

Украинские певцы Александр Пономарев, Олег Винник и его бек-вокалистка Таюне записали колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Черно-белое видео опубликовали на YouTube-канале Пономарева. Он презентовал ролик в рамках проекта "Пономарьов лайф студіо", по формату которого каждая песня записывается с одного дубля и исключительно вживую. "Артистов связывает давняя дружба, поэтому первым реализовать свой творческий замысел Пономарев пригласил именно Винника. Мужской дуэт чарующим народным голосом разбавила Таюне. Поскольку идея коллаборации возникла накануне праздников, решено было подарить украинцам именно колядку. А черно-белый формат ролика выбран для того, чтобы зритель смог сконцентрироваться на главном и не отвлекаться на внешние элементы", – говорится в описании видео.

Обновлено в 16:31 Артистов связывает давняя дружба, поэтому первым реализовать свой творческий замысел Пономарев пригласил именно Винника. Мужской дуэт разбавила Таюне.

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Апостроф Апостроф  ·  06.01.20, 13:08 В канун Рождества Олег Винник и Александр Пономарев подготовили украинцам сюрприз. Артисты вместе записали знаменитую праздничную колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Мужской дуэт разбавила бэк-вокалистка…
MIGnews MIGnews  ·  06.01.20, 15:16 Украинские исполнители Александр Пономарев, Олег Винник и его бэк-вокалистка Таисия Таюне, к Рождеству погдготовили известную рождественскую колядку.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  06.01.20, 16:31 Украинские певцы Александр Пономарев, Олег Винник и его бек-вокалистка Таюне поздравили страну с Рождеством Христовым. Вместе они исполнили знаменитую колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Черно-белое…
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