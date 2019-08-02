Олег Винник разоткровенничался о заветной мечте

РБК Украина · 02.08.19, 11:43

Олег Винник отметил 46-летие и поделился итогами своего личного года.По словам секс-символа украинского шоу-бизнеса, в этом году он отправился в отпуск в Грецию, на остров Корфу."Я много слышал интересного…