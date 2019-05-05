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Sport.ua Sport.ua · · Обновлено в 17:25
Олимпик - Ворскла: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча УПЛ

Олимпик - Ворскла: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча УПЛ (3 новости)

«Во второй шестерке чемпионата Украины сейчас достаточно интриг - возможно, даже больше, чем в первой. Игровой день УПЛ откроют Ворскла…»

Игрок «олимпийцев» сравнял счет в матче

Обновлено в 17:25 Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  05.05.19, 13:00 Во второй шестерке чемпионата Украины сейчас достаточно интриг - возможно, даже больше, чем в первой. Игровой день УПЛ откроют "Ворскла" и "Олимпик". Обе команды сейчас на подъеме.
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