Олимпик - Ворскла: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча УПЛ

Terrikon · 05.05.19, 13:00

Во второй шестерке чемпионата Украины сейчас достаточно интриг - возможно, даже больше, чем в первой. Игровой день УПЛ откроют "Ворскла" и "Олимпик". Обе команды сейчас на подъеме.