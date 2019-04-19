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УНН УНН · · Обновлено в 17:26
· Кандидат в президенты · Спорт
Олимпийский готов к дебатам - министр спорта

Олимпийский готов к дебатам - министр спорта (6 новостей)

«НСК Олимпийский готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины - Петром Порошенко и Владимиром Зеленским»

Национальный спорткомплекс "Олимпийский" готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Twitter.

"НСК "Олимпийский" - готов к проведению дебатов между кандидатами в Президенты Украины", - написал Жданов.

НСК "Олимпийский" - готов к проведению дебатов между кандидатами в Президенты Украины. # вибори2019 # дебаты pic.twitter.com/CtapP1Dnv8

- Ihor Zhdanov (@IhorZdanov) 19 апреля 2019 г. Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился на дебаты перед вторым туром выборов, однако выдвинул свои условия для действующего главы государства Петра Порошенко, в частности, их проведения на НСК "Олимпийский".

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Его предложение кандидат в президенты Петр Порошенко принял, указав: "стадион, так стадион". В штабах Порошенко и Зеленского достигли согласия и по времени начала дебатов - в 19:00 19 апреля. МВД ожидает в 60 тысяч зрителей на дебатах на "Олимпийском".

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания сообщил, что сцены будет две, а также рассказал другие детали дебатов на НСК.

В то же время, НОТУ также ожидает кандидатов на национальные теледебаты. Так, в ЦИК предложили провести дебаты на "Суспильном" 19 апреля с 21:00 до 22:00. Полиция будет охранять НОТУ во время дебатов.

В Кремле заявили, что планируют записать для Путина дебаты на "Олимпийском".

Обновлено в 17:05 Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что НСК "Олимпийский" готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины – действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

Обновлено в 17:26 НСК "Олимпийский" готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины - Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

ФОТО К НОВОСТИ: «Олимпийский готов к дебатам - министр спорта»
Фото Олимпийский готов к дебатам - министр спорта
Фото На "Олимпийском" завершили подготовку к дебатам: Фото и видео изнутри стадиона
Фото На НСК «Олимпийский» завершили подготовку к дебатам
Фото НСК "Олимпийский" готов к проведению дебатов - министр Жданов
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  19.04.19, 15:43 Министр молодежи и спорта Игорь Жданов объявил о готовности НСК Олимпийский к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины.  "НСК Олимпийский - готов к проведению дебатов между кандидатами…
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  19.04.19, 17:05 Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что НСК "Олимпийский" готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины – действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.04.19, 17:26 НСК "Олимпийский" готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины - Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
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