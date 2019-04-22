&quot;Олимпийский&quot; после дебатов. Газон к матчу &quot;Динамо&quot; - &quot;Шахтер&quot; не пострадал

"Олимпийский" после дебатов. Газон к матчу "Динамо" - "Шахтер" не пострадал (3 новости) «Поле не в самом лучшем состоянии из-за погодных условий, но дебаты на него не повлияли»

Главный агроном НСК "Олимпийский" Максим Стельмах рассказал о состоянии газона после проведения на главной арене страны дебатов кандидатов в Президенты и готовности поля к противостоянию "Динамо" - "Шахтер". Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

С его слов, это событие никак не повлияли на состояние газона, так как никакой нагрузки на поле не было. Оно накрывалось специальным защитным покрытием, а пребывание зрителей было непродолжительным и вели они себя спокойнее, чем на концертах.

При этом он отметил, что сам газон находится не в лучшем состоянии из-за погодных условий.

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"Ночи еще не очень теплые, и поле не идеально, но мы работаем над этим, думаю, до начала матча оно будет выглядеть прилично, но, конечно, хотелось, чтобы было лучшим. Поэтому это совсем не связано с дебатами", - отметил главный агроном арены.