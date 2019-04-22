  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. "Олимпийский" после дебатов. Газон к матчу "Динамо" - "Шахтер" не пострадал
Спорт
РБК Украина РБК Украина ·
· Кандидат в президенты · Матч
&quot;Олимпийский&quot; после дебатов. Газон к матчу &quot;Динамо&quot; - &quot;Шахтер&quot; не пострадал

"Олимпийский" после дебатов. Газон к матчу "Динамо" - "Шахтер" не пострадал (3 новости)

«Поле не в самом лучшем состоянии из-за погодных условий, но дебаты на него не повлияли»

Главный агроном НСК "Олимпийский" Максим Стельмах рассказал о состоянии газона после проведения на главной арене страны дебатов кандидатов в Президенты и готовности поля к противостоянию "Динамо" - "Шахтер". Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

С его слов, это событие никак не повлияли на состояние газона, так как никакой нагрузки на поле не было. Оно накрывалось специальным защитным покрытием, а пребывание зрителей было непродолжительным и вели они себя спокойнее, чем на концертах.

При этом он отметил, что сам газон находится не в лучшем состоянии из-за погодных условий.

Кандидат в президенты Деревянко поддержал автопробег за 10-процентную…
Кандидат в президенты Деревянко поддержал автопробег за 10-процентную…

"Ночи еще не очень теплые, и поле не идеально, но мы работаем над этим, думаю, до начала матча оно будет выглядеть прилично, но, конечно, хотелось, чтобы было лучшим. Поэтому это совсем не связано с дебатами", - отметил главный агроном арены.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Олимпийский" после дебатов. Газон к матчу "Динамо" - "Шахтер" не пострадал»
Фото "Олимпийский" после дебатов. Газон к матчу "Динамо" - "Шахтер" не пострадал
Фото Газон Олимпийского после дебатов готов к матчу Динамо - Шахтер
Фото Газон НСК "Олимпийский" к матчу "Динамо" - "Шахтер" не пострадал
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  22.04.19, 14:11 Поле не в самом лучшем состоянии из-за погодных условий, но дебаты на него не повлияли.
Телеграф Телеграф  ·  22.04.19, 15:01 Агроном арены «Олимпийский» заявил, что президентские дебаты прошли безболезненно для поля.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
&quot;Ливерпуль&quot; победил &quot;Кардифф&quot; и вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии: видео

"Ливерпуль" победил "Кардифф" и вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии:…
Эвертон - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ

Эвертон - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ
ПСЖ нужен лидер Кристал Пэлас

ПСЖ нужен лидер Кристал Пэлас
Бокс. Украинец Беринчик уверенно добыл очередную победу - видео

Бокс. Украинец Беринчик уверенно добыл очередную победу - видео
Кубок Стэнли: Сент-Луис выбил Виннипег, Вашингтон разгромил Каролину

Кубок Стэнли: Сент-Луис выбил Виннипег, Вашингтон разгромил Каролину
Беринчик защитил титул WBO International в легком весе

Беринчик защитил титул WBO International в легком весе
Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе

Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе
Барселона – Реал Сосьедад – 0:0. LIVE

Барселона – Реал Сосьедад – 0:0. LIVE
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Боливии автобус упал с горной дороги: 11 погибших

В Боливии автобус упал с горной дороги: 11 погибших
В СБУ похвастались, что нашли кокаина на миллион

В СБУ похвастались, что нашли кокаина на миллион
Ефросинина в костюме сумоиста взорвала Сеть

Ефросинина в костюме сумоиста взорвала Сеть
“Зирка” будет возобновлять профессиональный статус

“Зирка” будет возобновлять профессиональный статус
Гонтарева не собирается возвращаться из Лондона ради допроса в ГПУ

Гонтарева не собирается возвращаться из Лондона ради допроса в ГПУ
&quot;Жизнь — не кино&quot;: Цимбалюк предсказал Зеленскому тотальное разочарование

"Жизнь — не кино": Цимбалюк предсказал Зеленскому тотальное разочарование
В штабе Зеленского ответили, примут ли помощь от Порошенко

В штабе Зеленского ответили, примут ли помощь от Порошенко
Кличко пожаловался Зеленскому на дефицит денег в бюджете

Кличко пожаловался Зеленскому на дефицит денег в бюджете
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.