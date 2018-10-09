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УНН УНН · · Обновлено в 14:39
· Исправительная колония · Автономный округ
Омбудсмен в ЯНАО: Сенцов не прекращал голодовку

Омбудсмен в ЯНАО: Сенцов не прекращал голодовку (6 новостей)

«Согласно заявлению омбудсмена Ямало-Ненецкого автономного округа, Олег Сенцов продолжает голодовку»

Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов, который удерживается в исправительной колонии в Лабытнангах (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) не прекращал голодовку. Об этом ТАСС во вторник сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак.

"Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало.... Он… так и голодает", - сказал Сак.

Он добавил, что состояние Сенцова "относительно удовлетворительное". "В следующий раз я планирую его посетить в ноябре, раньше не поеду", - отметил Сак. Как сообщал УНН, 5 октября украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.

Обновлено в 14:12 Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на у

Обновлено в 14:39 Ранее незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал заявление о намерении с 6 октября прекратить голодовку, которую он начал 14 мая. Режиссер отметил, что, в случае продолжения голодовки, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

ФОТО К НОВОСТИ: «Омбудсмен в ЯНАО: Сенцов не прекращал голодовку»
Фото Омбудсмен в ЯНАО: Сенцов не прекращал голодовку
Фото Сенцов продолжает голодать, - уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе РФ
Фото Сенцов не прекращал голодовку – омбудсмен в Ямало-Ненецком округе РФ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  09.10.18, 11:58 Согласно заявлению омбудсмена Ямало-Ненецкого автономного округа, Олег Сенцов продолжает голодовку.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  09.10.18, 12:00 Во вторник, 9 октября, уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком Автономном Округе России Анатолий Сак заявил, что Олег Сенцов не прекращал голодовку
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  09.10.18, 13:21 Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) РФ Анатолий Сак заявил, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов голодовку не прекращал.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  09.10.18, 14:12 Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России утверждает, что украинский политзаключенный Олег Сенцов не прекращал голодовку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на у
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  09.10.18, 14:39 Ранее незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал заявление о намерении с 6 октября прекратить голодовку, которую он начал 14 мая. Режиссер отметил, что, в случае продолжения…
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