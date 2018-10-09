Омбудсмен в ЯНАО: Сенцов не прекращал голодовку

Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов, который удерживается в исправительной колонии в Лабытнангах (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) не прекращал голодовку. Об этом ТАСС во вторник сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак.

"Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало.... Он… так и голодает", - сказал Сак.

Он добавил, что состояние Сенцова "относительно удовлетворительное". "В следующий раз я планирую его посетить в ноябре, раньше не поеду", - отметил Сак. Как сообщал УНН, 5 октября украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.

Обновлено в 14:12 Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на у

Обновлено в 14:39 Ранее незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал заявление о намерении с 6 октября прекратить голодовку, которую он начал 14 мая. Режиссер отметил, что, в случае продолжения голодовки, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.