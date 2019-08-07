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Омелян пообещал решить проблему с локомотивами в ближайшее время, - СМИ

Омелян пообещал решить проблему с локомотивами в ближайшее время, - СМИ (5 новостей)

«Проблема с нехваткой локомотивов для экспорта зерновых в пиковый период должна быть решена системно»

Проблема с нехваткой локомотивов для экспорта зерновых в пиковый период должна быть решена системно, и Минифраструктуры над этим уже работает.

Об этом, отвечая на вопрос журналиста OBOZREVATEL в ходе совместного брифинга с представителем президента в правительстве Андреем Герусом, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Чиновник заявил, что Министерство в ближайшее время примет соответствующие решения, в том числе и кадровые.

О локомотивной тяге, в деятельности любой государственной компании или в формировании государственной политики должна быть система. Нельзя на скорую строить дороги, нельзя на скорую производить локомотивы. Если есть четкое видение, что мы сделали подписав контракт с General Electric, чтобы заменить существующую на УЗ тепловую тягу, то же будет с электролокомотивами, – ответил Омелян.

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"Как можно быстрее должен быть подписан контракт с ведущим мировым производителем электролокомотививов для нужд УЗ и, возможно, других видов транспорта в Украине. Это системное решение проблемы, чтобы каждый год в пиковые месяцы мы не жаловались на то, что локомотивов не хватает", – добавил он .

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Апостроф Апостроф  ·  07.08.19, 11:57 Проблема с нехваткой локомотивов для экспорта зерновых в пиковый период должна быть решена системно, и Минифраструктуры над этим уже работает.
Канал 112 Канал 112  ·  07.08.19, 12:22 Проблема с нехваткой локомотивов для экспорта зерновых в пиковый период должна быть решена системно, и Минифраструктуры над этим уже работает. Об этом, отвечая на вопрос журналиста Oбозреватель в ходе…
Униан Униан  ·  07.08.19, 12:34 Министр подчеркнул, что как можно быстрее должен быть подписан контракт с ведущим мировым производителем электролокомотививов для нужд УЗ и, возможно, других видов транспорта в Украине.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.19, 12:44 Проблема с нехваткой локомотивов для экспорта зерновых в пиковый период должна быть решена системно.
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