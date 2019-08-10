Омелян рассказал, сколько лет и денег нужно на ремонт всех дорог в Украине (5 новостей) «В Мининфраструктуры сообщили, за сколько можно отремонтировать дороги в стране, если в год проводить ремонт около 10 тысяч километров дорожного…»

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что для ремонта всех дорог Украины необходим примерно один триллион гривен. К тому же процесс реконструкции займет 10 лет.

Чтобы завершить ремонт в указанный срок, необходимо ремонтировать ежегодно по 10-15 тысяч километров, рассказал Омелян в комментарии "Новое время".

Продолжать этот процесс возможно только при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед, – отметил министр инфраструктуры.

К слову, по оценкам Омеляна, сумма, необходимая для ремонта всех дорог Украины примерно равна годовому государственному бюджету. Для сравнения, на 2019 год запланирована сумма дохода государственного бюджета в размере 1 триллиона 26 миллиардов 122 миллионов.

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