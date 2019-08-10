Омелян рассказал, сколько лет и денег нужно на ремонт всех дорог в Украине

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что для ремонта всех дорог Украины необходим примерно один триллион гривен. К тому же процесс реконструкции займет 10 лет.
Чтобы завершить ремонт в указанный срок, необходимо ремонтировать ежегодно по 10-15 тысяч километров, рассказал Омелян в комментарии "Новое время".
Продолжать этот процесс возможно только при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед, – отметил министр инфраструктуры.
К слову, по оценкам Омеляна, сумма, необходимая для ремонта всех дорог Украины примерно равна годовому государственному бюджету. Для сравнения, на 2019 год запланирована сумма дохода государственного бюджета в размере 1 триллиона 26 миллиардов 122 миллионов.
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Обновлено в 12:28 Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что, по подсчетам ведомства, в Украине на ремонт всех дорог понадобится 10 лет. На ремонт всего дорожного покрытия необходим триллион гривен, привел чиновник оценку министерства в эфире радио НВ. По словам министра, чтобы за 10 лет отремонтировать все украинские дороги, в год нужно ремонтировать…
Обновлено в 13:46 Все дороги в Украине могут быть отремонтированы на протяжении 10 лет, это обойдется в 1 триллион гривен. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в прямом эфире радио "НВ", сообщает "Укринформ". "По нашим оценкам, они ориентировочные, это можно сделать дешевле, необходимы 10 лет и триллион гривен, чтобы отремонтировать все дороги в Украине", - сказал Омелян. По его словам, чтобы завершить ремонт дорог в течение указанного срока, необходимо ремонтировать по 10-15 тыс километров в год. Омелян отметил, что продолжать этот процесс можно лишь при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед.