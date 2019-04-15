  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. "Они зашли слишком далеко": Россия остановила военное и гражданское сотрудничество с НАТО
Политика
Канал 112 Канал 112 ·
"Они зашли слишком далеко": Россия остановила военное и гражданское сотрудничество с НАТО

"Они зашли слишком далеко": Россия остановила военное и гражданское сотрудничество с НАТО (8 новостей)

«Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что РФ разорвала сотрудничество с НАТО по военной и гражданской линиям. Там считают,…»

В России заявили о прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает "Ведомости".

Замглавы МИД РФ заявил, что "Североатлантический Альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией".

"НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика… НАТО зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх. Парадокс, но сегодняшние отношения Россия-НАТО как раз больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавалось НАТО - под "холодную войну", - заявил Грушко.

По его словам, текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории.

В Индии железный штырь насквозь пробил голову строителя - мужчина выжил…
В Индии железный штырь насквозь пробил голову строителя - мужчина выжил…

В то же время Грушко заверил, что военный конфликт с НАТО не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества.

Ранее в НАТО заявили, что коммуникация между Альянсом и Москвой в период холодной войны была лучше, чем сейчас. 

ФОТО К НОВОСТИ: «"Они зашли слишком далеко": Россия остановила военное и гражданское сотрудничество с НАТО»
Фото Россия остановила военное и гражданское сотрудничество с НАТО
Фото РФ прекратила военное и гражданское сотрудничество с НАТО
Фото Россия прекращает сотрудничество с НАТО по военным и гражданским линиям - СМИ
Фото "Они зашли слишком далеко": РФ разорвала военное и гражданское сотрудничество с НАТО
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  15.04.19, 13:52 В России заявили о прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщают росСМИ.Замглавы МИД РФ заявил, что Североатлантический…
Facenews Facenews  ·  15.04.19, 14:09 В России заявили о прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщают росСМИ.Замглавы МИД РФ заявил, что Североатлантический…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  15.04.19, 14:30 В России заявили о прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. Там считают, что взаимоотношения с Североатлантическим альянсом сейчас хуже, чем когда-либо. НАТО якобы зашло слишком…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  15.04.19, 14:50 В России заявили о прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. Об этом пишут Ведомости, цитируя замглавы Министерства иностранных дел России Александра Грушко.Грушко считает, что…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  15.04.19, 15:01 В России заявили о прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ. Замглавы МИД РФ заявил,…
Голос.UA Голос.UA  ·  15.04.19, 15:04 В России заявили о прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает rbc.ua ссылаясь на росСМИ. Замглавы МИД РФ заявил, что…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  15.04.19, 16:03 Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что РФ разорвала сотрудничество с НАТО по военной и гражданской линиям. Там считают, что взаимоотношения...
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Опубликован указ президента об увольнении Семочко

Опубликован указ президента об увольнении Семочко
Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV придет советник

Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV придет советник
Порошенко предлагает Зеленскому провести дебаты на НСК &quot;Олимпийский&quot; 19 апреля между 16:00 и 18:00 – штаб

Порошенко предлагает Зеленскому провести дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля…
Украинцы умеют усложнять себе жизнь, - посол Канады Ващук о выборах

Украинцы умеют усложнять себе жизнь, - посол Канады Ващук о…
Геращенко угрожают: &quot;Куда бежать будешь после победы Зеленского?&quot;

Геращенко угрожают: "Куда бежать будешь после победы Зеленского?"
Полиция со вторника переходит на усиленный режим работы

Полиция со вторника переходит на усиленный режим работы
&quot;Они зашли слишком далеко&quot;: Россия остановила военное и гражданское сотрудничество с НАТО

"Они зашли слишком далеко": Россия остановила военное и гражданское сотрудничество…
В Черное море зашел американский ракетный эсминец: фото

В Черное море зашел американский ракетный эсминец: фото
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
При пожаре в Нотр-Дам де Пари никто не пострадал

При пожаре в Нотр-Дам де Пари никто не пострадал
У старого киевского кинотеатра появился новый владелец

У старого киевского кинотеатра появился новый владелец
Порошенко пропонує Зеленському 19 квітня дебати на “Олімпійському” із 16:00 до 18:00

Порошенко пропонує Зеленському 19 квітня дебати на “Олімпійському” із 16:00…
Секс вместо массажа: как работает подпольный интимный бизнес

Секс вместо массажа: как работает подпольный интимный бизнес
Контрабандисты везли наркотики в банке со смальцем

Контрабандисты везли наркотики в банке со смальцем
Стала известна вероятная причина пожара в соборе Парижской Богоматери

Стала известна вероятная причина пожара в соборе Парижской Богоматери
Зеленський не прийшов на теледебати з Порошенком. Президент чекатиме ще 40 хвилин

Зеленський не прийшов на теледебати з Порошенком. Президент чекатиме ще…
Порошенко сочувствует Макрону в связи с пожаром в Нотр-Дам де Пари

Порошенко сочувствует Макрону в связи с пожаром в Нотр-Дам де…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.