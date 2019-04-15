"Они зашли слишком далеко": Россия остановила военное и гражданское сотрудничество с НАТО (8 новостей) «Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что РФ разорвала сотрудничество с НАТО по военной и гражданской линиям. Там считают,…»

В России заявили о прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает "Ведомости".

Замглавы МИД РФ заявил, что "Североатлантический Альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией".

"НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика… НАТО зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх. Парадокс, но сегодняшние отношения Россия-НАТО как раз больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавалось НАТО - под "холодную войну", - заявил Грушко.

По его словам, текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории.

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В то же время Грушко заверил, что военный конфликт с НАТО не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества.

Ранее в НАТО заявили, что коммуникация между Альянсом и Москвой в период холодной войны была лучше, чем сейчас.