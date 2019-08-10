Онищенко планирует вернуться в Киев (3 новости) «Александр Онищенко, которые ранее рассказал, почему Порошенко покинул Украину – сам собрался вернуться в Киев, чтобы доказывать свою невиновность в суде.…»

Депутат-беглец Александр Онищенко планирует возвращаться в Киев и доказывать в суде свою невиновность. Как информирует РБК-Украина, об этом Онищенко сказал телеканалу "112 Украина".

Речь идет о деле, в котором Онищенко обвиняют в организации схем с целью хищения природного газа. По словам Онищенко, он готов вернуться в Киев.

"В принципе планирую вернуться в столицу. Единственное, что мне не хотелось, чтобы во всей этой истории мной "торговали". Я хотел приехать и там нормально заниматься, и приходить в суд, доказывать свою невиновность, я знаю, что я выйду из этой ситуации, потому что все дело сфабриковано, слеплено непонятно на чем", - заявил Онищенко.