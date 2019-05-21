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УНН УНН · · Обновлено в 02:44
· Граница
Онищенко собирается вернуться в Украину

Онищенко собирается вернуться в Украину (6 новостей)

«22 мая состоится первое судебное заседание по его делу»

Народный депутат Украины Александр Онищенко, который уже несколько лет проживает за границей, намерен вернуться в Украину через две недели. Об этом заявил беглый народный депутат Украины Александр Онищенко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Я в Киев не вернулся еще, я просто написал в судебные органы, что готов принимать участие в своем судебном процессе. Завтра у меня будет первое судебное заседание, думаю, что на второе уже приеду. Думаю, 10 дней – две недели", - отметил Онищенко.

При этом он уточнил, что намерен принимать участие в избирательной кампании в парламент, однако еще не решил, с какой политической силой пойдет на выборы. По его словам, этот вопрос, в том числе зависит, останется ли мажоритарная составляющая в законе о выборах.

Также политик заявил, что намерен добиваться через суды преследования ушедшего с поста главы государства Петра Порошенко в отношении его коррупционных схем.

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Обновлено в 01:51 22 мая состоится первое судебное заседание по его делу.

Обновлено в 02:44 "Ну, я думаю, завтра будет первое заседание суда и на второе заседание я уже приеду", - заявил нардеп.

ФОТО К НОВОСТИ: «Онищенко собирается вернуться в Украину»
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Facenews Facenews  ·  21.05.19, 22:09 Народный депутат Украины Александр Онищенко, который уже несколько лет проживает за границей, намерен вернуться в Украину через две недели. Об этом заявил сам Александр Онищенко в эфире одного из телеканалов."Я…
Униан Униан  ·  22.05.19, 00:53 Александр Онищенко также заявил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах, но не сообщил, с какой политической силой.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.05.19, 01:36 Бывший народный депутат Александр Онищенко, проживающий на протяжении нескольких лет заграницей, намерен вернуться в Украину для участия в судебном процессе, а также баллотироваться в Верховную Раду.
ТСН ТСН  ·  22.05.19, 01:51 22 мая состоится первое судебное заседание по его делу.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.19, 02:44 Народный депутат Александр Онищенко заявил, что вернется в Украину для участия в судебном процессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".По словам Онищенко, о своем намерении вернуться…
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