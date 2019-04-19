  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Онлайн-трансляция: дебаты Порошенко и Зеленского 19.04.2019 (видео)
Политика
РБК Украина РБК Украина ·
· Президент Украины · Журналист · Кандидат в президенты · Видеозапись
Онлайн-трансляция: дебаты Порошенко и Зеленского 19.04.2019 (видео)

Онлайн-трансляция: дебаты Порошенко и Зеленского 19.04.2019 (видео) (5 новостей)

«Петр Порошенко и Владимир Зеленский сойдутся на дебатах / Главред В пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК Олимпийский проходят дебаты…»

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" в Кремле постараются записать и передать эту видеозапись президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков добавил, что по-прежнему не знает, будет ли Путин в пятницу следить за этими дебатами.

"Пока у меня нет информации на этот счет. Мы будем смотреть обязательно, площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали. В любом случае попробуем это записать и передать президенту. Может быть, у него будет на выходных какое-то время посмотреть. Но, конечно, мы все это в наши дайджесты включим", - сказал Песков.

Напомним телевизионный эфир дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского начнется в 18:50 и завершится в 22:00. 

Президент Украины посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
Президент Украины посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии

Трансляция со стадиона закончится в 20:00, после чего продолжится эфир уже из студии "Суспільного" с участием спикера Верховной рады Андрея Парубия. Дебаты в студии начнутся в 21:00, но в 20:40 выйдет материал, который будет предварять приезд кандидатов. Теледебаты будет модерировать Мирослава Барчук.

Дебаты на стадионе "Олимпийский" будут модерировать председатель правления "Громадського радіо", ведущий Андрей Куликов (сцена Порошенко) и телеведущая ICTV Елена Фроляк (сцена Зеленского).

ФОТО К НОВОСТИ: «Онлайн-трансляция: дебаты Порошенко и Зеленского 19.04.2019 (видео)»
Фото Для Путина сделают видеозапись дебатов Порошенко и Зеленского
Фото Дебаты между Порошенко и Зеленским: видеотрансляция
Фото На Олимпийском состоялись дебаты между Зеленским и Порошенко: полная видеозапись
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Facenews Facenews  ·  19.04.19, 18:45 Прямая трансляция. Дебаты между кандидатами в президенты должны состояться 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский". Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее…
Главред Главред  ·  19.04.19, 18:50 Петр Порошенко и Владимир Зеленский сойдутся на дебатах / Главред В пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК Олимпийский проходят дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским...
УНН УНН  ·  19.04.19, 18:59 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прибыл на НСК "Олимпийский" на дебаты.Отметим, что ведущие уже поприветствовали публику, а также определили очередность выступлений. Сейчас кандидаты в…
Главред Главред  ·  19.04.19, 20:25 Зеленский и Порошенко стоят на коленях перед украинским народом / Фото: скриншот из видео На стадионе Олимпийский в Киеве 19 апреля прошли беспрецедентные дебаты между кандидатами в президенты Владимиром...
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Порошенко позвал Зеленского продолжить дебаты

Порошенко позвал Зеленского продолжить дебаты
&quot;Армия, мова, вера&quot; принадлежат не только Порошенко, – Зеленский

"Армия, мова, вера" принадлежат не только Порошенко, – Зеленский
Онлайн-трансляция: дебаты Порошенко и Зеленского 19.04.2019 (видео)

Онлайн-трансляция: дебаты Порошенко и Зеленского 19.04.2019 (видео)
Порошенко: Зеленский не кот в мешке, а мешок, в котором черные коты

Порошенко: Зеленский не кот в мешке, а мешок, в котором…
В ЦИК рассказали, как проголосовать после закрытия избирательных участков

В ЦИК рассказали, как проголосовать после закрытия избирательных участков
Дебаты Порошенко и Зеленского на &quot;Олимпийском&quot;: текстовая трансляция

Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": текстовая трансляция
Дебаты Порошенко и Зеленского: Что происходит на НСК «Олимпийский» (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Дебаты Порошенко и Зеленского: Что происходит на НСК «Олимпийский» (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Олимпийский готов к дебатам - министр спорта

Олимпийский готов к дебатам - министр спорта
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В СБУ прокомментировали звонок о &quot;покушении&quot; на президента в студии &quot;Общественного&quot;

В СБУ прокомментировали звонок о "покушении" на президента в студии…
Дебаты на &quot;Олимпийском&quot; прошли без нарушений, - МВД

Дебаты на "Олимпийском" прошли без нарушений, - МВД
&quot;Золота Дзиґа 2019&quot;: названы победители украинской национальной кинопремии

"Золота Дзиґа 2019": названы победители украинской национальной кинопремии
Порошенко раньше уйдет с дебатов из-за важного звонка

Порошенко раньше уйдет с дебатов из-за важного звонка
Порошенко возмутился словами Зеленского о &quot;повстанцах&quot;

Порошенко возмутился словами Зеленского о "повстанцах"
С начала войны мы вернули более 3 270 пленных и заложников, но с декабря 2017 РФ прекратила их выдачу и обмен – Порошенко

С начала войны мы вернули более 3 270 пленных и…
Фрэнсис Фукуяма: Выборы в Украине – это протестное голосование

Фрэнсис Фукуяма: Выборы в Украине – это протестное голосование
Интер – Рома. Текстовая трансляция матча

Интер – Рома. Текстовая трансляция матча
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.