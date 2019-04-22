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Онуфрий благословил Зеленского

Онуфрий благословил Зеленского (5 новостей)

«Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и заявил, что он…»

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий выразил надежду, что в качестве президента Владимир Зеленский будет придерживаться принципа невмешательства государства в дела церкви.Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий поздравил шоумена Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте церкви.

"Ваша уверенная победа на выборах стала свидетельством большого доверия к вам со стороны украинского общества. Также это является признаком того, что заявленные вами приоритеты развития страны совпадают с надеждами и стремлениями нашего народа, который желает нашей родине единства, мира и процветания, а также искоренения всего того, что вносит раздор и вражду внутрь Украинского государства", отметил Онуфрий.

Он напомнил о закреплении в Конституции Украины принципа невмешательства государства в дела церкви, в права и свободы верующих всех конфессий и выразил надежду, что президент Зеленский будет придерживаться этого принципа.

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"Вы можете рассчитывать на безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества. Божьего вам благословения на вашем новом и ответственном пути служения Украине и ее народу", говорится в заявлении.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. По данным обработки 99% электронных протоколов, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский набирает 73,23% голосов (его поддержало более 13,431 млн украинцев), баллотировавшийся на второй Петр Порошенко 24,45% (более 4,484 млн).

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.04.19, 11:36 Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Он сказал, что Зеленский может рассчитывать на поддержку…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.04.19, 11:39 Глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и заявил, что он может рассчитывать на поддержку УПЦ…
Комментарии Комментарии  ·  22.04.19, 11:46 По словам Онуфрия победа Зеленского на выборах совпадают с надеждами и стремлениями украинцев Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с избранием…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  22.04.19, 12:09 Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и заявил, что он может рассчитывать на поддержку УПЦ МП.
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