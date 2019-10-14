ООН: Россия пытается изменить демографический состав Крыма (4 новости) «Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем докладе признал, что РФ поощряет перемещения собственного населения в оккупированный ею Крым, что является…»

Украина благодарна генсеку ООН Антониу Гутерришу за официальное признание того, что Россия нарушает Женевские конвенции, пытаясь изменить демографическую ситуацию в оккупированном Крыму. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем докладе о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму упомянул о фактах, свидетельствующих о нарушении Россией Женевских конвенций о защите гражданского населения во время войны.

Об этом 14 октября во время презентации доклада заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает "Укринформ".

"Согласно докладу, Российская Федерация поощряет перемещение собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма", сказал украинский дипломат.

По словам Ельченко, украинская сторона ожидает от ООН решений, направленных на противодействие такой деятельности оккупационной власти.

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Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В мае 2018 года лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что российские власти переселили на территорию аннексированного Крыма более миллиона человек.

В марте 2019 года глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил мнение, что Россия готовится уйти с полуострова, для чего завозит туда "сотни тысяч" россиян.