ООС: боевики стреляли возле Новолуганского

Російські окупанти у суботу обстріляли позиції українських захисників поблизу Новолуганського, Донецька область. Про це повідомляє пресслужба штабу Об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби, 26 вересня, на ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів поблизу Новолуганського, що на Донеччині. Ворожі постріли не становили загрози для українських військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували", – сказано в повідомленні.

Втрат та поранень серед українських військових немає. У штабі додали, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці продовжують виконувати завдання за призначенням, неухильно дотримуючись мирних домовленостей.

Нагадаємо, вчора бойовики обстр...