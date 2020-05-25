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ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину"

ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину" (3 новости)

«В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций за сутки»

В понедельник, 25 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, боевики применили минометы калибра 120 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты, которые должны быть отведенными от линии разграничения.

"Украинские защитники предоставили захватчикам решительный ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы вблизи Песков, рядом с Марьинкой, в районе Павлополя, неподалеку Богдановка и Тарамчука.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских о...

ФОТО К НОВОСТИ: «ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину"»
Фото Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины
Фото Боевики на Донбассе восемь раз нарушили "тишину"
Фото ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 13:25 С начала суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 18:12 В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций за сутки.
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